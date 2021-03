Bonifikia/München - Erster Paukenschlag bei der U21-EM (live auf ProSieben, ProSieben Maxx und ran.de)!

Mitfavorit England unterlag zum Auftakt ins Turnier dem Schweizer Nachwuchs mit 0:1 (0:0). Das goldene Tor für die Eidgenossen erzielte Dan N' Doye (77.) mit einem sehenswerten Abschluss.

Die Engländer treten bei der EM mit einigen prominenten Spielern an. So befindet sich unter anderem Callum Hudson-Odoi, der in der Vergangenheit mehrfach mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wurde, im Kader der Young Lions.

Das englische Team hatte über die komplette Partie mehr Ballbesitz, konnte diesen aber nicht in Chancen ummünzen. Die Eidgenossen hatten dagegen mehrere Chancen. So traf Bastien Toma kurz nach der Pause den Pfosten, bevor N' Doye in der Schlussviertelstunde mit einer Bogenlampe zur Führung traf.

Anschließend konnten die favorisierten Engländer nicht mehr viel entgegensetzen und sind somit im nächsten Duell gegen Portugal bereits zum Siegen verdammt, soll es nicht nach der Vorrunde nach Hause gehen. Die Schweiz trifft in der nächsten Partie auf Kroatien.

