München - Der Gegner der deutschen Nationalmannschaft ist gefunden: Dank eines 3:0-Erfolges über Russland hat sich Geheimfavorit Dänemark den Sieg in der Gruppe D gesichert und trifft nach drei Siegen aus drei Spielen nun im Viertelfinale der U21-Europameisterschaft (Am 31. Mai live auf ProSieben, ProSieben MAXX und ran.de) auf die DFB-Junioren.

Der Ex-Dortmunder Jacob Bruun Larsen (10.) und Anders Dreyer (11.) legten per Doppelschlag früh in der Partie den Grundstein zum Sieg, kurz vor dem Ende traf Carlo Holse zum Endstand (90.)

Neben Dänemark löste auch Top-Favorit Frankreich das Ticket für die Runde der letzten Acht. Gegen Außenseiter Island siegte die Equipé Tricolore ungefährdet mit 2:0 (2:0). Hertha-Profi Mattéo Guendouzi traf in der 17. Minute freistehend zum 1:0, noch vor der Pause erhöhte Stürmer Odsonne Edouard auf 2:0 (38.).

England scheitert dramatisch

Deutlich dramatischer wurde es in Gruppe C. Durch einen Last-Minute-Gegentreffer hat die englische U21-Nationalmannschaft den Einzug ins Viertelfinale nur knapp verpasst.

In der ersten Minute der Nachspielzeit traf der Kroate Domagoj Bradaric per Traumtor zum 1:2 für Kroatien. Zuvor brachten Eberechi Eze (12.) und Curtis Jones (74.) die Three Lions in Führung.

Trotz des Sieges geht England damit leer aus, die Kroaten sichern sich durch das bessere Torverhältnis im direkten Vergleich Rang zwei.

Komplettiert wird das Teilnehmerfeld von dominanten Portugiesen, die beim 3:0 gegen die Schweiz erneut ihre Titelambitionen unterstrichen. Bereits nach drei Minuten erzielte Diogo Queiros die frühe Führung, nach dem 2:0 durch Barca-Talent Trincao (60.) war das Spiel entschieden. Francisco Conceicao, Sohn von Porto-Trainer Sergio Conceicao, traf noch zum 3:0 (65.).

Ähnlich wie Dänemark blickt auch Portugal mit neun Punkten auf eine perfekte Gruppenphase zurück.

