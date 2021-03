München - Die Dänen haben das Tor zum Viertelfinale vor dem Duell der Nordlichter (So., ab 14:50 Uhr live auf ProSieben MAXX und ran.de) bereits weit aufgestoßen. Zum Auftakt bezwang das Team um Sandhausens Nikolas Nartey überraschend Topfavorit Frankreich mit 1:0.

Dagegen steht Island bereits mit dem Rücken zur Wand. Beim 1:4 gegen Russland betrieb der große Außenseiter der Gruppe C allenfalls Schadensbegrenzung, ist nun aber im Grunde schon zum Siegen verdammt.

Größter Star im Team der Isländer ist der Jüngste: Isak Bergmann Johannesson wurde erst zwei Tage vor dem Auftaktspiel 18 Jahre jung. Den Ehrentreffer gegen Russland erzielte übrigens Sveinn Aron Gudjohnsen, Sohn des früheren Chelsea- und Barcelona-Profis Eidur Gudjohnsen.

Die weiteren Fakten zusammengefasst

- In der Altersklasse trafen beide Nationen bislang zwölfmal aufeinander. Dabei ist die Bilanz mit vier Siegen für Dänemark und drei Erfolgen von Island beinahe ausgeglichen. Das Torverhältnis spricht mit 17:12 für die Dänen.

- Das einzige Aufeinandertreffen bei einer EM-Endrunde entschieden allerdings die Isländer mit 3:1 für sich. Bei der bislang einzigen Turnierteilnahme 2011 ausgerechnet in Dänemark waren es auch die einzigen Zähler. Zwei der damaligen Torschützen waren Kolbeinn Sigthorsson und Birkir Bjarnason, die mit der A-Nationalmannschaft fünf Jahre später beim Turnier in Frankreich für Furore sorgten.

- Besonders dramatische Duelle lieferten sich beide Mannschaften in den Playoffs zur U21-EM 2015. Nach einem 0:0 im Hinspiel in Dänemark lief in Island alles auf die Verlängerung hinaus, ehe Nicolaj Thomsen die Gäste in der 90. Minute jubeln ließ. Doch sie mussten noch einmal zittern, nachdem Holmbert Aron Fridjonsson in der Nachspielzeit per Elfmeter das 1:1 erzielte - dabei blieb es jedoch auch, womit die Auswärtstorregel Dänemark nach Tschechien brachte.

- Beim bislang letzten Vergleich gingen allerdings die Isländer als Sieger vom Platz. Im Sommer 2019 unterlag Dänemark in der Vorbereitung zur U21-EM in Italien und San Marino mit 1:2. Anschließend war trotz sechs Punkten in der deutschen Vorrunden-Gruppe Feierabend, weil nur der beste Tabellenzweite das Halbfinale erreichte.

- Dänemarks beste Ergebnisse bei U21-Europameisterschaften datieren aus den Jahren 1992 und 2015, als jeweils im Halbfinale Endstation war - jeweils gegen die späteren Champions Italien respektive Schweden.

- Island hofft bei seiner zweiten Endrunden-Teilnahme auf seinen zweiten Sieg. Das Vorrunden-Aus 2011 kam übrigens auf dramatische Weise zustande. Nach drei Partien waren die Isländer neben den Weißrussen und den Dänen punkt- und torgleich auf Rang zwei, allerdings sprach bei Heranziehung des direkten Vergleichs das um einen Treffer bessere Torverhältnis für die Osteuropäer.

