München – Am Samstag (ab 20:15 Uhr live auf ProSieben und im Livestream auf ran.de) trifft die deutsche U21 bei der EM in Ungarn und Slowenien im zweiten Spiel auf die Niederlande und damit auf den vermeintlich schwierigsten Gruppengegner.

DFB-Trainer Stefan Kuntz warnte trotz des Oranje-Stolperstarts gegen Rumänien (1:1) auf der Pressekonferenz vor dem Duell vor dem kommenden Gegner: "Sie bleiben für mich Mitfavorit auf den Titel."

Die Niederländer hätten nach dem Remis zum Auftakt "natürlich Druck", doch habe das Team von Erwin van de Looi ebenso "die Qualität, unter diesem Druck zu funktionieren", so Kuntz.

"Ich könnte von den Trainingseindrücken her jeden spielen lassen"

Was das eigene Personal angeht, gibt sich Kuntz derweil zufrieden: "Ich könnte von den Trainingseindrücken her jeden spielen lassen", sagte der 58-Jährige, wenngleich auch das alte Sprichwort gelte: "Never change a winning Team."

Eine Veränderung könnte es theoretisch jedoch auf der rechten Seite geben. Kuntz nannte es eine "Option", den Doppeltorschützen aus dem Ungarn-Spiel, Ridle Baku, auf die Rechtsverteidigerposition nach hinten zu ziehen. Derartige Pläne hängen aber auch von Jonathan Burkardt ab, der wie Youssoufa Moukoko das Abschlusstraining angeschlagen verpasste, bei dem der Coach aber "guter Hoffnung" sei, dass der Mainzer zumindest im Kader stehen könne.

Im Gegensatz zu Moukoko, bei dem Kuntz "ganz wenig Hoffnung" hat: "Die Ärzte und Physios kümmern sich. Wir warten die Nacht noch ab", sagte Kuntz, der schon im Auftaktspiel auf das BVB-Wunderkind verzichten musste: "Ich bin kein Arzt, ich weiß nicht, wie schnell so eine Schwellung zurückgeht."

Brisanz wegen Spuck-Attacke von 2018?

Neben dem sportlichen Kampf um den Einzug in die EM-Finalrunde im Sommer könnte das Nachbarschaftsduell auch wegen etwas anderem hitzig werden: 2018 spuckte der Niederländer Jordan Teze in einem U20-Länderspiel dem damaligen deutschen Kapitän Salih Özcan ins Gesicht. Angesprochen auf Revanche-Gelüste meinte Kuntz, der Vorfall sei für ihn persönlich "kein Thema. Die beste Antwort wäre ein Sieg und die Qualifikation für die Endrunde."

Dorthin wollen mit England und Frankreich auch zwei Mitfavoriten, die mit jeweils einer 0:1-Niederlage bescheiden ins Turnier gestartet sind - von Kuntz jedoch verteidigt wurden: "Wenn ich davon ausgehe, dass die U21 wie ein Ausbildungsverein für die A-Nationalmannschaft ist, dann haben wir bei England neun Spieler im Kader der A-Nationalmannschaft, die auch noch in der U21 spielen könnten." Hierzulande gebe es derer nur zwei: Florian Wirtz und Kai Havertz.

Seine eigene Mannschaft zeichne es hingegen aus, trotz fast keiner Vorbereitung in Sachen Taktik und der schwierigen Belastungssteuerung "schnell zusammenzuwachsen", lobt Kuntz: "Das ist das, was mein Team auszeichnet, wodurch sie sich beweisen."

