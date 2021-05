Natz-Schabs - Niklas Dorsch klatscht immer wieder in die Hände, feuert seine Teamkollegen lautstark an und sorgt damit für eine positive Emotionalität bei den Trainingseinheiten der deutschen U21-Nationalmannschaft in Südtirol. Keine Frage, der 23-Jährige ist der absolute Leader dieser Mannschaft, kann ihr im U21-EM-Viertelfinale gegen Dänemark (Mo., ab 20:15 Uhr live auf ProSieben und ran.de) nur leider nicht auf dem Rasen helfen. Der Grund: eine Gelbsperre.

"Das ist natürlich schade, aber ich weiß ja schon seit der Gruppenphase vor drei Monaten, dass ich gegen Dänemark nicht dabei sein kann und konnte mich dementsprechend darauf vorbereiten", sagte Dorsch im Gespräch mit "ran.de". "Aber ich will der Mannschaft natürlich trotzdem helfen, vor allem mental. Außerdem haben wir ein paar neue Spieler dabei, die ich gerne unterstütze, wo ich nur kann. Und gegen Dänemark sitze ich dann auf der Tribüne und schreie alles raus, damit wir sie am Ende auch schlagen." Der Profi des belgischen Erstligisten KAA Gent nimmt seine Sonderrolle in der Woche vor dem Dänemark-Spiel also an und vor allem auch ernst.

Dorsch hofft auf U21-EM-Halbfinale

Und bei einem Sieg und einem möglichen U21-EM-Halbfinale gegen die Niederlande oder Frankreich wäre Dorsch dann ja auch wieder am Start. "Darauf hoffe ich natürlich." Aber nicht nur er. Auch U21-Bundestrainer Stefan Kuntz nimmt sein Team fast schon in die Pflicht: "Ich hoffe, dass die Jungs dem 'Dorschi' noch ein EM-Spiel schenken werden."

Doch einfach wird das nicht. "Die Dänen haben eine überragende Gruppenphase gespielt, stehen sehr kompakt, präsentieren sich mannschaftlich geschlossen und verfügen mit Spielern wie Jacob Bruun Larsen, den man noch aus der Bundesliga kennt, auch sehr gute Einzelkönner. Das wird also definitiv ein schweres Spiel für uns", so Dorsch.

Sorgen um Arne Maier

Zumal jetzt vielleicht auch noch Verletzungssorgen hinzu kommen. Arne Maier von Arminia Bielefeld hat bei der Trainingseinheit am Mittwochnachmittag einen Schlag auf den Knöchel bekommen und ist danach auch noch umgeknickt. Der Mittelfeldspieler musste auf dem Rasen behandelt und dann von zwei medizinischen Mitarbeitern des DFB gestützt vom Feld gebracht werden. Der Bielefelder wurde daraufhin sofort für weitere Untersuchungen ins Teamhotel gebracht.

"Ich hoffe sehr, dass Arne nicht länger ausfällt", sagte Kuntz nach dem Training auf der Sportanlage des ASV Natz mit sorgenvoller Miene. Denn so langsam aber sicher gehen ihm die "Sechser" - also die defensiven Mittelfeldspieler - aus.

Anton Stach rückt in den Fokus

Dorsch ist gesperrt und sowohl Salih Öczan vom 1. FC Köln, als auch Vitaly Janelt vom FC Brentford spielen mit ihren Klubs noch Relegation. Da bleibt nur noch Anton Stach von Greuther Fürth übrig. Den hatte der gelb-gesperrte Dorsch sowieso schon als Ersatz für sich selbst im Auge.

"Der Stachi hat in Fürth eine super Saison gespielt und es auch bei uns in der Gruppenphase, wenn er eingewechselt wurde, richtig gut gemacht. Da würde ich mir also überhaupt keine Sorgen machen. Zumal wir ja auch noch ein paar andere Spieler auf dem Feld stehen haben werden, die richtig viel Qualität haben", gibt sich Dorsch durchaus zuversichtlich.

"Dafür sind wir im Trainingslager"

Und auch Kuntz ist positiv gestimmt. "Ich habe den Jungs in der Teamsitzung gesagt, dass sie alle ihre individuellen Stärken haben, wir jetzt als Mannschaft aber sehen müssen, das jeder Einzelne diese aber auch auf den Rasen bringen kann. Das wird unsere Aufgabe sein und dafür sind wir auch im Trainingslager", so der U21-Bundestrainer.

Aus dem Trainingslager der deutschen U21-Nationalmannschaft in Südtirol berichtet: Dominik Hechler

