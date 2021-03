München - England enttäuscht bei der U21-EM (live auf ProSieben, ProSieben MAXX und ran.de) erneut: Die "Three Lions" haben auch ihr zweites Spiel der Gruppe D verloren, gegen Portugal setzte es am Sonntagabend eine 0:2 (0:2)-Niederlage. Damit steht England weiterhin mit null Punkte da. Rechnerisch ist ein Einzug in die K.o.-Runde zwar noch möglich, allerdings tatsächlich nur noch sehr theoretisch.

Portugal hingegen hat mit sechs Punkten aus zwei Spielen die nächste Runde vor Augen, ein Punkt am letzten Gruppenspieltag gegen die Schweiz wäre bereits der sichere Gruppensieg.

Und der wäre verdient, denn gegen enttäuschende Engländer sorgten Danny Mota (64.) und Trincao per Foulelfmeter (74.) für einen Sieg, der sogar noch höher hätte ausfallen können. Die Engländer konnten sich in 90 Minuten keine echte Torchance herausspielen.

Start mit Schock

Ebenfalls Chancen auf das Viertelfinale haben Kroatien und die Schweiz, die nach dem 3:2 der Kroaten mit jeweils drei Punkten da stehen.

Für die Schweiz begann die Partie mit einem Schock. Nach einem missglückten Pass von Torhüter Anthony Racioppi direkt in die Füße von Luka Ivanosec ließ sich der Flügelstürmer nicht zwei Mal bitten und schoss die Kroaten in Führung (7.).

Kroatien dreht nach der Pause auf

Nach dem Führungstreffer plätscherte die Partie lange Zeit vor sich hin. Mit dem Seitenwechsel waren die Kroaten dann die deutlich aktivere Mannschaft und scheiterten mehrmals am Unglücksraben Racioppi.

Durch einen Doppelschlag von Nikola Moro (61.) und Dario Vizinger (64.) sorgten die Kroaten anschließend für die Vorentscheidung. Kastriot Meri sorgte per Handelfmeter (79.) für den Anschlusstreffer der Schweizer, kurz vor Schluss machte es Sandro Kulenovic (89.) nochmal spannend.

Frankreich kann sich rehabilitieren

Frankreich ist nach der überraschenden Pleite gegen Dänemark in der Gruppe C wieder auf Kurs: Am zweiten Gruppenspieltag besiegte die "Equipe Tricolore" Russland 2:0 (2:0) und holte damit die ersten Zähler. Kurios: Frankreich siegte durch zwei Tore vom Punkt: Zunächst verwandelte Odsonne Edouard, der zuvor selbst gefoult von Maslov worden war (15.). Maslov verursachte auch den zweiten Elfmeter, diesmal wegen eines Handspiels. In der 24. Minute war es Jonathan Ikone, der verwandelte.

Die Entscheidung fällt damit im letzten Spiel, am Mittwoch trifft Frankreich auf Island, Russland auf Dänemark. Auch die Russen stehen bei drei Punkten. Dänemark ist nach einem 2:0 gegen Island mit sechs Zählern Spitzenreiter.

Dänemark siegt - Island vor dem Aus

Bereits nach wenigen Minuten brachte Gustav Isakson (5.) die Dänen nach einem tollen Schuss von Strafraumeck in Führung. Auch in der Folge blieben sie dran und erhöhten nach 18 Minuten auf 2:0.

Diesmal durfte sich Mads Bech Sörensen in die Torschützenliste eintragen. Nach dem deutlichen Rückstand wurden die Isländer etwas aktiver und erarbeiteten sich gute Tormöglichkeiten. Kurz vor der Pause vergab Sveinn Aron Gudjohnson einen Foulelfmeter (38.) zum Anschlusstreffer.

Auch in der zweiten Hälfte drängten die Isländer auf das Tor der Dänen, scheiterten jedoch am Ende an der nötigen Präzision.

Die Isländer haben nach der zweiten Niederlage im zweiten Spiel lediglich eine Restchance aufs Viertelfinale.

