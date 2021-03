München - Es ist der Kracher schlechthin in der Gruppe D. Am zweiten Spieltag bekommt es Portugal mit England zu tun (So., ab 20:20 Uhr live auf ProSieben MAXX und ran.de). Für die Briten könnte ein Unentschieden schon zu wenig sein.

Denn der zweimalige Europameister stolperte überraschend beim 0:1 gegen Schweiz und muss daher den Rückstand auf die ersten beiden Plätze erstmal wettmachen. Vielleicht darf dabei auch Ryan Sessegnon von der TSG Hoffenheim helfen, der zum Auftakt die Jokerrolle übernahm.

Ähnlich überlegen präsentierten sich auch die Portugiesen gegen Kroatien, setzten sich aber dank des eingewechselten Fabio Vieira mit 1:0 durch. Der Mittelfeldspieler ist einer von gleich fünf Profis vom FC Porto im Kader, der große Star verdient sein Geld aber seit August beim FC Barcelona: Trincao kurbelt auf dem Flügel die Offensive an.

Die weiteren Fakten zusammengefasst

- Zwischen Portugal und England gab es in dieser Altersklasse bereits 18 Vergleiche, von denen Portugal die Hälfte für sich entschied. Sechsmal gewannen die Briten nach 90 Minuten, dazu einmal im Jahr 1987 in einem Freundschaftsspiel im Elfmeterschießen. Bei den geschossenen Toren liegen die Iberer mit 22:19 vorne.

- Die beiden wichtigsten Duelle gingen an Portugal. Bei der U21-EM 2002 endete das Gruppenspiel 3:1, 2015 wurde England in der Vorrunde mit 1:0 in die Knie gezwungen. Damals hieß der Siegtorschütze Joao Mario, in diesem Jahr steht ein Spieler gleichen Namens im portugiesischen Kader.

- Im bislang letzten Aufeinandertreffen im Vorfeld der U21-EM 2019 setzte sich Portugal mit 3:2 durch. Von den fünf Torschützen ist diesmal nur noch Eddie Nketiah dabei, der England 2021 als Kapitän anführt.

- Jener Eddie Nketiah war mit 13 Toren nicht nur Englands bester Scorer in der EM-Qualifikation, sondern europaweit der torhungrigste Spieler. Er verdient sein Geld beim FC Arsenal.

- England nimmt zum achten Mal nacheinander an einer U21-EM teil - das ist die längste aktive Serie. Die beiden Titel liegen jedoch schon einige Jahrzehnte zurück: 1982 und 1984 war der Nachwuchs von der Insel die Nummer eins des Kontinents. 2009 stand das Team zumindest noch einmal im Finale, unterlag jedoch Deutschland mit 0:4. Insgesamt war England schon 15 mal dabei.

- Portugal bestreitet seine neunte U21-EM. 1994 und 2015 stand das Team jeweils im Finale, musste sich jedoch Italien nach Verlängerung respektive Schweden nach Elfmeterschießen beugen.

- Obwohl die Portugiesen 2011, 2013 und 2019 die Endrunde verpassten, amtiert Rui Jorge bereits seit 2010 als Trainer der U21. Damit ist er der dienstälteste Coach Europas in dieser Altersklasse. Er war selbst 1996 als Spieler dabei, als das Team im Viertelfinale nach zwei Spielen am späteren Champion Italien scheiterte.

