München - Jules Koundé, Mattéo Guendouzi, Eduardo Camavinga oder Jonathan Ikoné - Die Liste der Top-Spieler im Kader der Franzosen ist lang. Kein Wunder also, dass die Equipe Tricolore als der Top-Favorit in die U21-Europameisterschaft geht.

Gegen Dänemark soll am Donnerstag (ab 20:00 Uhr live auf ProSieben MAXX und ran.de) der Grundstein gelegt werden. Beide Teams wurde in ihrer jeweiligen Quali-Gruppe Tabellenerster. Vor allem die Dänen überraschten mit acht Siegen und zwei Remis in Gruppe 9.

Erstmals treffen beide Teams nun in einem Pflichtspiel aufeinander. Das letzte Freundschaftsspiel ging im März 2019 mit 1:0 an Dänemark. Im französischen Brest traf damals Oliver Abildgaard.

Die weiteren Fakten zusammengefasst

- Mit 32 erzielten Toren und neun Siegen entschieden die Franzosen die Gruppe 1 der Qualifikation für sich. Am letzten Spieltag kam es zum entscheidenden Match um den Gruppensieg gegen die Schweiz. Nach der Niederlage bei den Eidgenossen (1:3) konnte Frankreich das Heimspiel mit 3:1 gewinnen. Aufgrund des besseren Torverhältnisses konnten sie die punktgleichen Schweizer hinter sich halten.

- Der französische Odsonne Édouard von Celtic Glasgow war mit elf Toren der zweitbeste Torschütze der Qualifikation. In seinen acht Einsätzen war er nur einmal nicht erfolgreich, traf viermal vom Elfmeterpunkt und erzielte beim 5:3 über die Slowakei sogar einen Dreierpack. Die beiden Spiele gegen Georgien (3:2 und 2:0) entschied er jeweils in der letzten Minute vom Punkt. 2019/20 wurde er Torschützenkönig der schottischen Premiership, 2015 verbuchte er bei der U17-EM die meisten Treffer.

- Ebenso einen Dreierpack konnte der beste Torschütze der Dänen, Andreas Skov Olsen von Bologna FC, verbuchen. Er traf in sieben Einsätzen sieben Mal und brachte sein Team beim 3:2-Erfolg in der Ukraine mit drei Toren quasi im Alleingang auf die Siegerstraße.

- Die Franzosen holten 1988 den Titel und erreichten danach mit einem dritten Platz 1996 und einem zweiten Platz 2002 ihre besten Ergebnisse. 2006 und 2019 scheiterten sie jeweils im Halbfinale – zuletzt an Titelträger Spanien.

- Zwischen 2007 und 2017 konnte sich Frankreich nicht für eine EM-Endrunde qualifizieren.

- Dänemark nimmt zum vierten Mal in Folge an einer Endrunde der U21-EM teil. 2015 zogen sie ins Halbfinale ein, verloren dort aber gegen die späteren Sieger aus Schweden.

- Ex-Bundesliga-Spieler Jacob Bruun Larsen (Borussia Dortmund, TSG Hoffenheim) legte in der Qualifikation sieben Tore auf – kein anderer Spieler lieferte mehr Vorlagen.

