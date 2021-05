Natz-Schabs - Gegen Ende des ersten Aufgalopps der deutschen U21-Nationalmannschaft im Trainingslager in Südtirol am späten Montagnachmittag, schnappte sich Bundestrainer Stefan Kuntz seinen Mittelfeldstrategen Niklas Dorsch zu einem Einzelgespräch. Minutenlang standen die beiden auf dem Rasen der Fußball-Anlage des ASV Natz beisammen, diskutierten und am Ende klopfte Kuntz seinem Schützling dann beim Auseinandergehen nochmal aufmunternd auf die Schulter.

Dorsch wirkte bei diesem ersten lockeren Training tatsächlich ein wenig geknickt. Kein Wunder, immerhin wird er beim U21-EM-Viertelfinale seiner Teamkollegen gegen Dänemark am kommenden Montag gezwungenermaßen zuschauen müssen (ab 20:15 Uhr live auf ProSieben und ran.de). Eine Gelbsperre verhindert einen Einsatz des Profis vom belgischen Erstligisten KAA Gent, der noch in der U21-EM-Gruppenphase im zentralen Mittelfeld mit konstant guten Leistungen überzeugte.

Die Suche nach der Dorsch-Alternative

Und auch wenn der Inhalt seiner Unterredung mit Kuntz freilich unbekannt ist, so könnte es durchaus darum gegangen sein, wer ihn im Spiel gegen die Dänen adäquat ersetzen könnte. Die wohl erste und plausibelste Alternative: Anton Stach.

Der Profi von Greuther Fürther kommt mit einer ganz breiten Brust und einem Bundesliga-Aufstieg im Rücken zur deutschen U21 und hat in der zurückliegenden Zweitliga-Saison bei den Franken 30 von 34 möglichen Spielen absolviert, war somit einer der Dauerbrenner im Erfolgsteam von Coach Stefan Leitl.

Stach wie ein Duracell-Häschen

Stach überzeugte in der vergangenen Saison vor allem durch seine aggressive Spielweise, der 22-Jährige geht keinem Zweikampf aus dem Weg und ist wie ein Duracell-Häschen 90 Minuten lang in Bewegung und arbeitet so unermüdlich für seine Mannschaft. Zudem verfügt der Fürther auch noch über eine gute Technik, ist beidfüßig und bringt sich immer wieder in den Spielaufbau mit ein und kreiert so jedes Mal aufs Neue wieder gefährliche Offensiv-Aktionen.

Somit könnte Stach für das Dänemark-Spiel der perfekte Partner für U21-Kapitän Arne Maier auf der deutschen Doppel-Sechs sein. Zumal Dänemark eine Mannschaft ist, die extrem über den Kampf und eine geschlossene Mannschaftsleistung kommt - da sind bei den DFB-Junioren also Spieler gefragt, die dagegen halten. Stach könnte das. Außerdem müsste Kuntz so auch sein System mit zwei Sechsern nicht ändern.

System-Wechsel unwahrscheinlich

Das wäre wiederum eine andere, aber eher unwahrscheinliche Alternative. Statt zwei Sechsern könnte der deutsche U21-Bundestrainer von seinem 4-2-3-1-System auf eine 4-1-4-1-Formation wechseln, mit Maier als alleinigem Sechser und beispielsweise Florian Wirtz im zentralen, offensiven Mittelfeld vor dem Bielefelder.

Ob Kuntz gegen Dänemark allerdings seine bislang so stabile Defensive auseinander reißen wird, ist mehr als fraglich. Zumal der U21-Coach im Gespräch mit ran.de noch sagte: "Wir wollen hier im Trainingslager unsere defensive Stabilität noch weiter festigen und dann vor allem an unseren offensiven Abläufen arbeiten."

Vieles spricht für das Duo Maier/Stach

Das klingt dann doch schon sehr nach einer Doppel-Sechs gegen Dänemark. Und somit stark nach einem Duo Maier/Stach. Danach, in einem möglichen U21-EM-Halbfinale, soll dann bestenfalls Dorsch wieder das Kommando im Mittelfeld übernehmen.

Denn Kuntz und sein Trainerteam hoffen gegen die Dänen auf den "Dorsch-Effekt": "Du spekulierst als Trainer natürlich auch darauf, dass die Mannschaft dem 'Dorschi' noch ein EM-Spiel schenken will." Der Auftrag für die deutsche U21 am kommenden Montag ist also klar.

Aus dem Trainingslager der deutschen U21-Nationalmannschaft in Südtirol berichtet: Dominik Hechler

