Statt Tore hagelte es bei den Italienern in den ersten beiden Spielen eher Rote Karten. Dennoch hat die Squadra Azzurra vor dem abschließenden Gruppenspiel gegen Slowenien (Dienstag, ab 20.15 Uhr live in der Konferenz auf ProSieben MAXX und im Einzelspiel ran.de) alles in der eigenen Hand. ran.de hat die Fakten zum Spiel.