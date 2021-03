München - Erst zum vierten Mal in der Verbandsgeschichte hat sich die U21-Nationalmannschaft von Kroatien für eine EM-Endrunde qualifiziert. Ein Sieg gelang dabei weder 2000, 2004 noch 2019.

Zum Auftakt der Gruppe D treffen die Kroaten am Donnerstag (ab 20.50 Uhr live auf ran.de) auf Portugal, die ihrerseits bereits zweimal im Endspiel standen: 1994 und 2015. In beiden Spielen unterlagen die Portugiesen.

Die weiteren Fakten zusammengefasst

- Portugal und Kroatien treffen erst zum vierten Mal aufeinander. In Erinnerung geblieben ist die Begegnung in den Playoffs zur EM 2000, in denen sich die Kroaten knapp durchsetzten.

- Letztmals trafen Portugal und Kroatien in einem Freundschaftsspiel im Juni 2013 aufeinander, das die Iberer mit 2:0 gewannen.

- Seit November 2010 ist Rui Jorge Portugals U21-Trainer und in dieser Altersstufe der am längsten tätige Nationaltrainer Europas. Jorge selbst nahm 1996 bereits als Spieler für Portugal an einer U21-EM teil.

- Portugal qualifizierte sich mit 27 Punkten aus 10 Spielen hinter den Niederlanden für die EM-Endrunde und war der beste Gruppenzweite.

- Kroatien feierte in der Qualifikation mit einem 10:0 über San Marino den höchsten Sieg seiner U21-Länderspiel-Geschichte.

- Portugals Tiago Djaló und Kroatiens Domagoj Bradarić spielen seit 2019 zusammen bei OSC Lille.

