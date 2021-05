München - Nach dem Hochgefühl des Aufstiegs mit dem VfL Bochum in die Bundesliga folgt für Innenverteidiger Maxim Leitsch nun eine Hiobsbotschaft.

Noch am Wochenende hatte der 23-Jährige im Spiel gegen den SV Sandhausen die Vorlage zum 2:1 geliefert, jetzt muss der Abwehrspieler für die Finalrunde der U21-EM passen und kann verletzungsbedingt nicht für das Team von Nationaltrainer Stefan Kuntz auflaufen.

Kurz vor dem Viertelfinale am nächsten Montag gegen Dänemark (ab 20:15 Uhr live auf ProSieben und ran.de) rückt Lars Lukas Mai vom SV Darmstadt 98 für ihn in den DFB-Kader. Mai hat für die U21 bereits vier Spiele bestritten, ist damit also auch kein Unbekannter in der Mannschaft.

Darüber hinaus bleiben dem 21-Jährigen noch ein paar Tage, um im Trainingslager in Südtirol bereits mit dem Team zu trainieren und sich Stefan Kuntz für mögliche Einsätze anzubieten.

