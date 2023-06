Mission Titelverteidigung: Die deutsche U21-Nationalmannschaft will sich bei der UEFA U21 EURO 2023 erneut die EM-Krone holen. Die DFB-Auswahl startet am Donnerstag, 22. Juni, ins Turnier (live in SAT.1, auf ProSieben MAXX und ran.de).

SAT.1 zeigt das Duell gegen Israel live ab 17:30 Uhr. Eine Woche vor dem Auftakt hat "ran Fußball" seine Aufstellung für das Turnier bekannt gegeben. Als Experten sind Europameister Markus Babbel und Ex-Nationalkeeper René Adler im Einsatz.

Neu im Team: Ex-Nationalspielerin Rachel Rinast. Die 32-Jährige bestritt 48 Länderspiele für die Schweizer Nationalmannschaft und spielte viele Jahre in der deutschen Frauen-Bundesliga, u.a. beim 1. FC Köln, bevor sie dieses Jahr ihre aktive Karriere beendete.

Als Moderatoren kommen bei den Live-Übertragungen Matthias Opdenhövel in SAT.1 und Christian Düren auf ProSieben MAXX zum Einsatz. Kommentiert werden die EM-Partien von Matthias Stach und Uwe Morawe (SAT.1) sowie Franz Büchner, Florian Hauser und Jan Lüdeke (ProSieben MAXX).

SAT.1 überträgt alle Spiele der deutschen U21-Nationalmannschaft live. ProSieben MAXX, ran.de und Joyn zeigen alle weiteren Begegnungen der U21-EM live.

Die UEFA U21-Europameisterschaft 2023:

Ab Mittwoch, 21. Juni, alle weiteren Spiele live auf ProSieben MAXX, ran.de und Joyn.