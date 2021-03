München - Der Mit-Favorit aus Spanien hätte deutlich beruhigter in das letzte Gruppenspiel gegen Tschechien (Dienstag, ab 20.15 Uhr live in der Konferenz auf ProSieben MAXX und ran.de) gehen können.

Doch das Topspiel gegen Italien entpuppte sich über weite Strecken als müder Kick. Erst in der Schlussphase kam Schwung ins Spiel, als der deutsche Schiedsrichter Harm Osmers zwei Italiener mit Gelb-Rot und den Spanier Óscar Mingueza mit Rot vom Platz stellte. Ein Treffer gelang trotzdem nicht mehr - das Spiel endete 0:0.

Und so müssen die Spanier mit vier Punkten nun doch noch ein wenig zittern. Ein Sieg oder ein Remis gegen Tschechien reicht aber bereits zum Weiterkommen. Sollten die Slowenen im Parallelspiel die Italiener schlagen, kann Spanien sogar verlieren.

Doch auch der Gegner aus Tschechien hat es nach zwei Remis gegen Italien (1:1) und Slowenien (1:1) noch in der eigenen Hand. Bei einem Sieg gegen Spanien würde der Außenseiter die Sensation perfekt machen und ins EM-Viertelfinale einziehen.

Die weiteren Fakten zusammengefasst

- Spaniens Verteidiger Óscar Mingueza flog gegen Italien nach einem vermeintlichen Kopfstoß vom Platz. Auf den TV-Bildern war ein solcher aber nicht zu erkennen. Vielmehr ging Italiens Nicolò Rovella während eines Disputs mit Mingueza plötzlich zu Boden, um den Platzverweis zu provozieren. Nichtsdestotrotz wird Mingueza im letzten Gruppenspiel fehlen.

- Spanien und Tschechien trafen bislang in dieser Altersklasse in sechs Pflichtspielen aufeinander. In der EM-Qualifikation 1996/1997 unterlagen die Tschechen in beiden Spielen (1:2 H, 0:4 A) und scheiterten als Vorletzter. Spanien dagegen gewann die Gruppe souverän und holte sich bei der folgenden Endrunde den Titel.

- Auch bei U21-Europameisterschaften sah Tschechien bisher kaum Land gegen die Iberer: Im im Doppel-K.o.-System ausgetragenen Viertelfinale 1996 ließ sich Spanien auf dem Weg ins Finale nicht aufhalten, gewann beide Spiele mit 2:1. Erst im finalen Showdown gegen Italien (3:4 i.E.) platzten damals die spanischen Titelträume.

- Nur eine Begegnung konnte Spanien nicht gewinnen: In der Gruppenphase der EM 2000 trennte man sich 1:1. Die Spanier um Carles Puyol und Xavi Hernández wurden schließlich Dritter, während Gruppensieger Tschechien im Finale gegen Italien verlor (1:2).

- Das bislang letzte Duell fand vor fast zehn Jahren statt. Bei der EM 2011 gewann Spanien in der Gruppenphase mit 2:0 und sicherte sich vor Tschechien den Gruppensieg. Während für die Osteuropäer im Halbfinale gegen die Schweiz (0:1 n.V.) Endstation war, holte sich Spanien durch ein 2:0 gegen die Eidgenossen den Pokal.

