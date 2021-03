München - Das Duell der Außenseiter steigt gleich am ersten Spieltag. In Gruppe C treffen am Donnerstag (ab 17:50 Uhr live auf ProSieben MAXX und ran.de) Russland und Island aufeinander und stehen dabei bereits unter Druck.

Hinter den Favoriten Frankreich und Dänemark hat wohl nur der Gewinner des Spiels eine reelle Chance auf den Einzug ins Halbfinale. Dabei kennen sich beide Mannschaften kaum, trafen das letzte Mal im Jahr 1999 aufeinander.

Russland gewann damals 3:0 und kann auch in den weiteren Duellen der Vergangenheit eine positive Bilanz gegen Island aufweisen.

Die weiteren Fakten zusammengefasst

- Zum ersten Mal treffen die beiden Nationen in der Endrunde einer U21-EM aufeinander. In zwei Qualifikationsrunden (1992/93 und 1998/99) kreuzten sich die Wege – und Russland behielt stets die Oberhand. Mit 11:1 Toren fällt die Bilanz auf den ersten Blick sehr deutlich aus.

- In den Heimspielen fuhren die Russen ungefährdete Siege ein (5:0 und 3:0), in Island waren die Begegnungen enger: 1993 (0:1) erzielte Russland kurz nach der Pause das Tor des Tages, 1998 (1:2) machte es der Isländer Sigthorsson nach der russischen Zwei-Tore-Führung nochmal spannend.

- In der Gruppe 1 der Qualifikation wurde Island hinter den starken Italienern Zweiter. Sieben Siege ebneten aber den Weg zur Endrunde – der 2:1-Erfolg in Irland am vorletzten Spieltag mit einem Tor von Valdimar Thór Ingimundarson in der letzten Minute lieferte die Vorentscheidung im Kampf um den zweiten Platz.

- Russland stellte mit lediglich vier Gegentoren gemeinsam mit Tschechien die zweitbeste Defensive der Qualifikation. Mit sieben Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage betrug ihr Abstand zu den zweitplatzierten Polen in der Gruppe 5 drei Punkte. Ihre einzige Pleite mussten sie beim Gastspiel in Polen hinnehmen (0:1).

- Islands bester Torschütze in der Qualifikation war Sveinn Gudjohnsen von Odense BK mit fünf Treffern. Bei der Niederlage in Italien wurde der 1,90 Meter große Stürmer in der letzten Minute des Feldes verwiesen. Neben ihm haben nur noch Willum Thór Willumsson und Jón Dagur Thorsteinsson (vier und zwei Treffer) mehr als ein Tor auf dem Konto.

- Russland kassierte 22 Gelbe und eine Rote Karte in der Qualifikation. Aleksandr Lomovitskiy wurde allein viermal verwarnt.

- Beide Teams haben noch keine großen Erfolge bei den Endrunden der U21-EM verzeichnen können: Island ist nach 2011 erst das zweite Mal dabei und belegte damals mit zwei Niederlagen und einem 3:1-Erfolg gegen Dänemark den dritten Platz in der Gruppe A. Russlands bestes Ergebnis nach den Titeln der UdSSR 1980 und 1990 war ein siebter Platz 1998. Zuletzt qualifizierten sie sich 2013 und scheiterten u.a. an Deutschland mit null Punkten in der Gruppe B.

