München - Für Andrei Ciobanu war es der vielleicht beste Moment seiner Karriere. Beim 1:1-Auftaktremis gegen die favorisierten Niederländer setzte der Rumäne in der 20. Minute einen Freistoß genau in den Winkel. Ein Traumtor.

Sein Treffer trug dazu bei, dass Rumänien einen gelungenen Start in die U21-EM auf den Rasen legte und nach einer starken Leistung weiter alle Möglichkeiten auf den Einzug ins EM-Viertelfinale hat.

Dagegen musste Gastgeber Ungarn gegen Deutschland eine 0:3-Niederlage hinnehmen und steht vor dem zweiten Spieltag gegen Rumänien (Samstag, ab 17:30 Uhr live auf ProSieben MAXX und ran.de) bereits unter Druck.

Die weiteren Fakten zusammengefasst

- Ungarn und Rumänien gelten als die großen Außenseiter in Gruppe A. Für beide war schon vor Turnierbeginn klar: Wer gegen die Favoriten Niederlande und Deutschland überhaupt eine Chance aufs Viertelfinale haben will, muss das direkte Duell unbedingt gewinnen.

- Achtmal standen sich Ungarn und Rumänien bereits gegenüber. Alle Spiele fanden im Rahmen der Qualifikation für die U21-EM statt, zuletzt in der Quali-Runde 2001/02. Sechsmal gewann Rumänien, zweimal Ungarn. Der letzte ungarische Sieg datiert aus der Qualifikation 1980/81.

- In der Qualifikation 1978/79 trafen die Teams das erste Mal aufeinander. Hier qualifizierte sich Ungarn für die Endrunde und scheiterte dort an der DDR. In den übrigen gemeinsamen Qualifikationsrunden schieden beide Nationen aus.

- Sechs der bisherigen Begegnungen endeten mit nur einem Tor Unterschied.

- Die erfolgreichste U21-EM der Ungarn fand im Jahr 1986 statt: Im Viertelfinale schlugen sie Polen, im Halbfinale war jedoch gegen Spanien Endstation. Insgesamt waren sie viermal mit am Start, zuletzt 1996.

