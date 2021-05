Natz-Schabs - Nur noch wenige Tage, dann geht es für die deutsche U21-Nationalmannschaft bei der U21-EM-Endrunde im Viertelfinale gegen Dänemark um alles (Mo., ab 20:15 Uhr live auf ProSieben und ran.de). "Do-or-die"-Spiele heißen solche Partien im US-Sport.

Mit den Dänen erwartet das Team von U21-Bundestrainer Stefan Kuntz ein zäher Gegner, der extrem kompakt steht und in der Gruppenphase mit einer enormen mannschaftlichen Geschlossenheit überzeugte. Drei Siege in drei Spielen - unter anderem gegen Top-Favorit Frankreich - sprechen für sich.

Mit welcher Startelf wird Kuntz die "Mission U21-EM-Halbfinale" also angehen?

ran.de-Redakteur Dominik Hechler hat beim Trainingslager in Südtirol genau hingeschaut und anhand seiner Beobachtungen die mögliche Startelf gegen Dänemark aufgeschrieben:

TOR: Finn Dahmen

Im Tor der deutschen U21-Nationalmannschaft gibt es für Kuntz eigentlich keinen Anlass einen personellen Wechsel vorzunehmen. Dahmen spielte bis auf seinen Aussetzer gegen die Niederlande eine sehr ordentliche U21-EM-Gruppenphase, strahlte Ruhe und Sicherheit aus und harmonierte zudem mit seinen Vorderleuten in der deutschen Defensive.

Auch im Trainingslager in Südtirol deutete sich keine Veränderung im DFB-Tor an, so dass der Mainzer mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch gegen die Dänen den deutschen Kasten hüten wird.

ABWEHR: Josha Vagnoman, Amos Pieper, Nico Schlotterbeck, David Raum

Immer wieder ließ Kuntz im Trainingslager in Südtirol die Spieleröffnung vom eigenen Tor aus üben. Ausgangspunkt dabei war immer Dahmen im deutschen Tor, der dann wiederum eine Anspielstation in der Viererkette vor sich suchte - und die bestand aus dem Hamburger Josha Vagnoman, dem Bielefelder Amos Pieper, dem Unioner Nico Schlotterbeck und dem Fürther David Raum.

Also genau die Formation, die auch schon im letzten Gruppenspiel der DFB-Junioren bei der U21-EM-Endrunde im Entscheidungsspiel gegen Rumänien (0:0) auf dem Feld stand. Und da Kuntz in Natz-Schabs vor allem die stabile Defensive seiner Mannschaft lobte, dürfte er keinen Grund haben, die beschriebene Viererkette auseinander zu reißen.

Zumal alle vier Spieler in Südtirol einen sehr guten, fokussierten Eindruck hinterließen. Einzig Vagnoman trainierte in den ersten eineinhalb Tagen noch individuell, sollte für das Dänemark-Spiel aber definitiv fit sein.

MITTELFELD: Arne Maier, Anton Stach, Ridle Baku, Florian Wirtz, Mergim Berisha

Aufrund der Gelbsperre von Niklas Dorsch wird Kuntz vor allem im defensiven Mittelfeld eine Veränderung vornehmen müssen. Für den Profi des belgischen Erstligisten KAA Gent wird höchstwahrscheinlich der Fürther Bundesliga-Aufsteiger Anton Stach sein Startelf-Debüt für die deutsche U21-Nationalmannschaft geben dürfen.

Bei der bereits beschriebenen Trainingsform zur Spieleröffnung war Stach vor der Viererkette immer der zentrale Anspielpartner, der von seiner Position heraus dann das Spiel nach vorne ankurbeln sollte. Stach kommt nach dem Aufstieg mit Greuther Fürth mit viel Rückenwind und machte auch in Südtirol einen sehr motivierten und konzentrierten Eindruck.

Neben ihm dürfte U21-Kapitän Arne Maier gesetzt sein - wenn er nach seiner Trainingsverletzung in Südtirol nicht doch längerfristig ausfällt. Vor der Doppel-Sechs versammelt sich dann die gesammelte Offensiv-Power der DFB-Junioren. Mit Ridle Baku vom VfL Wolfsburg, Florian Wirtz von Bayer Leverkusen und Mergim Berisha von RB Salzburg soll nach vorne die Post abgehen.

Kuntz wird im offensiven Mittelfeld also voraussichtlich mit diesen drei Spielern auf viel Tempo und gute Technik setzen. Denn gegen defensiv kompakte Dänen wird schnelles Spiel mit möglichst wenigen Ballkontakten gefragt sein - und da sind Baku, Wirtz und Berisha mit ihren individuellen Fähigkeiten geradezu prädestiniert.

STURM: Lukas Nmecha

An vorderster Front führt im Sturm der deutschen U21 kein Weg an Lukas Nmecha vorbei. Der Profi des RSC Anderlecht hat in der belgischen Jupiler Pro League in 31 Spielen 14 Tore erzielt und drei weitere Treffer vorbereitet. Und auch bei den DFB-Junioren läuft es für den 22-Jährigen wie geschmiert: in insgesamt 17 Spielen traf Nmecha zehn Mal. Auch in der U21-EM-Gruppenphase netzte er gegen Ungarn und die Niederlande ein.

Kuntz wird also aller Voraussicht nach an seinem 4-2-3-1-System festhalten und so versuchen, die starken Dänen aus dem Turnier zu werfen. Nur ein möglicher Ausfall von U21-Kapitän Maier könnte möglicherweise noch zu einem Systemwechsel führen - denn dann hat der U21-Bundestrainer mit Stach nur noch einen gelernten Sechser im Kader.

Salih Öczan (1. FC Köln) und Vitaly Janelt (FC Brentford), die diese Position auch spielen könnten, stoßen aufgrund ihrer Relegationsspiele ja erst später zum deutschen Kader.

In diesem Sinne heißt es für Kuntz und Co.: Daumen drücken für Arne Maier.

Aus dem deutschen Trainingslager in Südtirol berichtet: Dominik Hechler

