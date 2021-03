München - Er war der überragende Mann in der Qualifikation: Englands Eddie Nketiah vom FC Arsenal schoss die "Three Lions" mit seinen 13 Treffern nahezu im Alleingang zum Endturnier der U21-Europameisterschaft und sicherte sich damit die Krone des Top-Scorers.

Gegen die Schweiz will der Angreifer am Donnerstag (ab 14:50 Uhr live auf ProSieben MAXX und ran.de) am liebsten da weitermachen, wo er zum Ende der Quali-Spiele aufgehört hat. Im Oktober 2020 erzielte er beim 5:0 gegen Albanien zwei Treffer.

Nicht nur dank Nketiah gehen die Engländer als einer der Top-Favoriten in das EM-Turnier. Aber Vorsicht: Auch die Schweizer zählen zu den Geheimfavoriten und spielten eine starke Qualifikation.

Die weiteren Fakten zusammengefasst

- Schon sechsmal trafen England und die Schweiz im Rahmen der U21-EM aufeinander – fünfmal davon in der Qualifikation. Neben zwei Unentschieden (1980/81 und 2015/16) konnte England dreimal als Sieger vom Platz gehen. Und auch beim einzigen Endrundenspiel (2002 in der Schweiz) behielt England in der Gruppe 1 die Oberhand. Damals trafen u.a. Peter Crouch und der Ex-Dortmunder Alexander Frei.

- Oft enge Spiele: Trotz der deutlichen Bilanz verliefen die Begegnungen oft knapp. Beim 3:2 in der nur zwei Spiele umfassenden Qualifikation 2006 erzielte James Milner für England nach einem verspielten 2-Tore-Vorsprung erst zwei Minuten vor Schluss den entscheidenden Treffer und schoss sein Team damit zur Endrunde. 2015 führte die Schweiz bis zur 82. Minute, ehe England noch drei Tore erzielte.

- Kein Terrain für Doppelpacker: In den sechs Duellen beider Teams rund um die U21-EM konnte sich kein Spieler doppelt in die Torschützenliste eintragen. 19 Tore – 19 verschiedene Torschützen.

- Die Schweiz stellte mit nur acht Gegentoren die beste Defensive in der Gruppe 2 der Qualifikation. Am letzten Spieltag kassierten sie mit dem 1:3 gegen Frankreich ihre einzige Niederlage. Nur durch das bessere Torverhältnis mussten die jungen Eidgenossen den Franzosen den Vortritt beim Gruppensieg lassen.

- Mit 34 erzielten Treffern wies England die drittbeste Offensive der gesamten Qualifikation auf. Durch neun Siege und ein Remis hielten sie die zweitplatzierten Österreicher mit zehn Punkten auf Abstand.

- In der gesamten Qualifikation kassierten die englischen Spieler nur neun Gelbe Karten. Nur Deutschland (sieben Verwarnungen) zeigte sich fairer.

- Zum achten Mal hintereinander ist England bei der U21-EM dabei – keine andere Nation kann so eine Serie vorweisen.

- Der beste Torschütze der Schweiz spielt ebenfalls in England: Andi Zeqiri steht seit Oktober 2020 bei Brighton & Hove Albion unter Vertrag. Neun Tore aus acht Einsätzen lautet seine Quali-Bilanz.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.