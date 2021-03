München - Ohne ihren Kapitän Teun Koopmeiners (Gelbsperre) ist die Niederlande vor dem abschließenden Gruppenspiel gegen Gastgeber Ungarn (Dienstag, ab 17.50 Uhr live auf ran.de) zum Siegen verdammt.

Nach zwei Unentschieden gegen Rumänien (1:1) und Deutschland (1:1) steht das Team von Trainer Erwin van de Looi nur bei zwei Punkten und rangiert damit auf Tabellenplatz drei. In beiden Spielen führten die Niederländer jeweils mit 1:0, zu einem Sieg reichte es aber nicht.

Gegen die noch punktlosen Ungarn geht die "Jong Oranje" aber als klarer Favorit ins Spiel. Dennoch könnte selbst ein Sieg nicht reichen: Spielen Deutschland und Rumänien nämlich 2:2 oder ein noch höheres Remis, kommen beide bei Punktgleichheit aufgrund der höheren Anzahl an Toren in direkten Duellen weiter.

Die weiteren Fakten zusammengefasst

- Direkte Duelle zwischen den U21-Teams der Niederlande und Ungarn sind eine Seltenheit und liegen lange zurück. Die letzten datieren aus der EM-Qualifikation 1984/1985. Damals gewannen beide Teams ihr Heimspiel jeweils mit 1:0. Für Ungarn sollte dies die einzige Niederlage bei fünf Siegen bleiben, womit man als Gruppensieger zur EM fuhr – während Oranje als Zweiter scheiterte.

- Vor der EM-Qualifikation 1984/1985 war man sich lediglich in drei Testspielen begegnet. 1978 gewann Ungarn (3:1), 1977 und 1982 waren die Niederlande stärker (3:1, 1:0).

- Die Niederlande agierten sowohl gegen Rumänien als auch gegen Deutschland über weite Strecken überlegen und führten mit 1:0, kassierte aber noch den Ausgleich. Und noch eine Parallele: In beiden Partien wirkte Oranje mit zunehmender Spieldauer immer uninspirierter und erarbeitete sich immer weniger Chancen.

- Für Co-Gastgeber Ungarn steht das Ausscheiden nach der Gruppenphase fest. Dem 0:3 gegen Deutschland folgte ein 1:2 gegen Rumänien. In diesem Spiel lieferte man einen großen Kampf ab, ging nach Gelb-Roter Karte gegen Adrian Szöke (42.) sogar in Unterzahl in Führung (56.), musste dann jedoch den Ausgleich (70.) und schließlich den rumänischen Siegtreffer (87.) hinnehmen.

