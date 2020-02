München - U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz hat Thomas Müller einen Olympia-Einsatz in Aussicht gestellt.

"Ja, genau. Ich habe mit ihm gesprochen, aber auch mit anderen erfahrenen Spielern mit großen Namen. Die sagen alle zu Recht, dass sie den Mai abwarten wollen, um zu sehen, wie viele Spiele sie gemacht haben, wie ihre Vertragssituation ist und ob Olympia in ihre Planungen passt", sagte Kuntz bei "Sport1" auf die Frage, ob Müller ein Olympia-Kandidat sei.

Müller hat kein Interesse an EM

Kuntz ergänzte, dass er "mit Thomas und den anderen Spielern" im April und Mai die Situation sondieren wolle. Kuntz nannte aber keine weiteren Namen, die für einen Auftritt bei den Olympischen Spielen in Frage kommen.

Müller hatte zuletzt betont, dass ihn die Europameisterschaft im kommenden Sommer "überhaupt nicht" interessiere. Zusammen mit Jerome Boateng und Mats Hummels war der Bayern-Star im vergangenen Jahr von Bundestrainer Joachim Löw aus der Nationalmannschaft aussortiert worden.

Mit seinen starken Leistungen in der aktuellen Saison (neun Tore und 17 Vorlagen in 31 Spielen) wurde er immer wieder mit einer Rückkehr ins DFB-Team in Verbindung gebracht.

Kuntz kann für Olympia in Tokio drei Spieler nominieren, die bereits die Altersgrenze der U21 überschritten haben. Neben Müller wurde zuletzt auch der frühere Bayern-Stürmer Sandro Wagner als Kandidat gehandelt.

Der nächste Auftritt der U21 ist am 26. März gegen Österreich (ab 18 Uhr LIVE im TV auf ProSiebenMaxx und im Stream auf ran.de). Dort wird Müller allerdings nicht mitspielen, da die Ausnahmegenehmigung für ältere Spieler lediglich für das olympische Turnier gilt.

