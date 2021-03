München - Bevor U21-Bundestrainer Stefan Kuntz in der ran-Webshow zu Wort kam, sprachen ran-Sportchef Alexander Rösner und ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann über die Organisation der Live-Übertragungen. "Unser Anspruch ist, das Turnier richtig groß zu machen. Das wird eine Show zur besten Sendezeit", kündigte Rösner an.

Als On-Air-Teams werden zum einen Moderator Christian Düren, Kommentator Matthias Stach und Experte Rene Adler im Einsatz sein, außerdem begleitet das Trio um Anna Kraft, Uwe Morawe und Markus Feulner ausgewählte Partien. Zur Interaktion mit der Community steht Christoph "Icke" Dommisch bereit.

U21-Trainer Kuntz: "Vorfreude ist schon da"

Nicht nur bei den anwesenden Kraft und Düren, sondern auch beim mittlerweile zugeschalteten Trainer der deutschen Elf macht sich langsam aber sicher die Vorfreude breit. "Auch wenn es eine neue Herausforderung ist, weil wir nur zwei Tage Zeit für die Vorbereitung haben - aber die Vorfreude ist natürlich schon da", so Kuntz.

Das hat natürlich auch Einfluss auf hierarchische Strukturen im Team. "Wir haben nicht groß die Zeit, um warm zu werden. Mit Spielern wie Lukas Nmecha, Salih Özcan, Arne Maier oder Amos Pieper, die schon länger dabei sind, werde ich die erste Sitzung abhalten. Und aus diesem Kreis wird wahrscheinlich auch der Kapitän kommen", kündigte der 58-Jährige an.

Kuntz über Zielsetzung: "Erster oder Zweiter werden"

Neben den etablierten Kräften begrüßt Kuntz auch vier Neulinge in seinem Kader, darunter den erst 16 Jahre alten BVB-Angreifer Youssoufa Moukoko. "Man muss vorsichtig sein, er ist sechs oder sieben Jahre jünger als die anderen. Aber bei ihm merkt man sofort: Er will auf dem Platz stehen, spielen und Tore schießen", schätzt der U21-Coach den Youngster ein.

Ob Moukoko tatsächlich in den Partien gegen Ungarn (24. März 2021, ab 20:15 live auf Prosieben und ran.de), die Niederlande (27. März 2021) und Rumänien (30. März 2021) auf dem Rasen stehen wird, ließ der Übungsleiter offen. Um eine Einschätzung der Gegner war Kuntz hingegen nicht verlegen: "Ungarn ist die Unbekannte, die Niederlande ein sehr starker Gegner und Rumänien hat ebenfalls eine hohe Qualität und eine starke Mentalität."

Und das Ziel für die Europameisterschaft? "Ich will ausblenden, was ganz hinten dabei rauskommt. Erstmal wollen wir in unserer Gruppe Erster oder Zweiter werden, damit wir in das Final-Eight-Turnier im Juni einziehen", gab Kuntz die Marschroute aus.

