München - Was hören die deutschen U21-Nationalspieler eigentlich zum Spieltag?

ran hat nachgefragt und herausgefunden: Neben einer Menge Trap-Fans gibt es auch Überraschungen. Finn Dahmen mag seine Musik außergewöhnlich, Anton Stach lieber Texte auf Französisch. Die E-Gitarre wird nur bei einem ausgepackt.

Finn Dahmen

Keeper Finn Dahmen hat den vielleicht extravagantesten Musikgeschmack im Team. Neben Pop-Legende Elton John schafft es auch das Zahnputzlied "Hacki Backi" in seine Playlist. In diesem Sinne: "Putz putz putz! Und schrubb schrubb schrubb!"

Weitere Songs:

Woodkid - Run Boy Run

Elton John - Still Standing

Markus Schubert

Markus Schubert greift in die 90er-Kiste und holt einen Rednex-Klassiker raus. Mit The BossHoss und Apache 207 hat er aber auch neuere Songs am Start

Weitere Songs:

Apache 207 - Unterwegs

The BossHoss - Don't Gimme That

Josha Vagnoman

Rechtsverteidiger Josha Vagnoman steht auf Trap. Das jedenfalls verrät seine Playlist mit Szene-Größen wie Young Thug & Gunna, Lil Durk und Polo G.

Weitere Songs:

Young Thug & Gunna - Ski

Lil Durk - When We Shoot

Amos Pieper

Auch Amos Pieper von Arminia Bielefeld macht sich mit Rap heiß aufs Spiel. Mit dabei ist mit "Lose Yourself" von Eminem auch ein absoluter Klassiker.

Weitere Songs:

Drake - Trophies

Logic, Marshmello - Everyday

Nico Schlotterbeck

Mit "Remember the Name" von Fort Minor geht Innenverteidiger Nico Schlotterbeck in den Spieltag. Kein Wunder, bei solchen Lyrics: "This is ten percent luck, Twenty percent skill, Fifteen percent concentrated power of will, Five percent pleasure, Fifty percent pain, And a hundred percent reason to remember the name."

Weitere Songs:

Kelvyn Colt - Benz I Know

Young T - Don't Rush

Lars Lukas Mai

Auch Lars Lukas Mai hört Fort Minor. Er setzt aber unter anderem auch auf heroische Musik zur Einstimmung:

Weitere Songs:

Bushido - Alles wird gut

Fort Minor - Remember the Name

Armel Bella Kotchap

Wie auch Josha Vagnoman ist der Bochumer Innenverteidiger ein Trap-Jünger. Neben Polo G hat er auch Pop Smoke in der Playlist.

Weiterer Song:

Polo G - Rapstar

Paul Jaeckel

Der Fürther Paul Jaeckel setzt auf Deutschrap und Eminem als sichere Rap-Bank. "Riskier Alles" von Cro und der halben Deutschrap-Elite passt natürlich auch perfekt zum Fußball.

Weitere Songs:

Eminem - Not Afraid

Bushido - Alles wird gut

David Raum

Ihr habt bisher Travis Scott vermisst? Fürths David Raum hat ihn mit "Sicko Mode" in der Playlist. Und auch bei ihm darf Eminem nicht fehlen.

Weitere Songs:

UFO 361 - Ready

Eminem - Not Afraid

Niklas Dorsch

Eine etwas härtere Gangart schlägt Niklas Dorsch an. Bei ihm gibt’s mit Linkin Park Rock auf die Ohren. Mit Drake kommen aber auch Freunde des Beats auf ihre Kosten.

Weitere Songs:

Linkin Park - Numb

Drake - Trophies

Anton Stach

Fürths Anton Stach bringt Abwechslung ins Spiel. Denn er setzt auf französischsprachige Songs. Mit dabei ist auch "Ramenez la Coupe a la Maison" von Vegedream. In Frankreich wurde der Fußballsong zum WM-Titel 2018 ein Mega-Hit.

Weitere Songs:

Aya Nakamura - 40 Pour Cent

O' Streaming - Kindness (Tiguini)

Ridle Baku

Ridle Baku trägt seinen Verein einfach immer im Herzen. Deshalb gibt’s bei ihm die Hymne des VfL Wolfsburg und die Champions-League-Hymne. Kommende Saison kann er beides regelmäßig im Stadion hören.

Weiterer Song:

Champions-League-Hymne

Florian Wirtz

Zurück in die 90er geht es bei Florian Wirtz, dabei kam der erst 2003 auf die Welt. Trotzdem gibt es bei ihm Rap-Klassiker von Eminem und 2Pac.

Weitere Songs:

Eminem - Forgot About Der

2Pac - Lil' Homies

Mergim Berisha

Mergim Berisha gönnt sich zum Spieltag Drake, AZET und die kosovo-albanische R&B-Künstlerin Kida. Berisha selbst besitzt neben der deutschen auch die kosovarische und albanische Staatsbürgerschaft.

Jonathan Burkardt

Jonathan Burkardt vom 1. FSV Mainz 05 setzt auf große Namen in der Playlist: Justin Bieber ist darin ebenso vertreten wie "alles von Tokio Hotel", wie er selbst sagt.

Weiterer Song:

Justin Bieber - Baby

Karim Adeyemi

Zum Abschluss noch etwas Trap: Karim Adeyemi setzt in seiner Playlist auf NAV, Travis Scott und Gunna.

Lukas Nmecha, Lennart Grill und Shinta Appelkamp haben keine speziellen Spieltags-Songs angegeben.

