München - Die Relegationsspiele in Deutschland und England werfen ihre Schatten auf die U21-EM voraus.

Wie Nationaltrainer Stefan Kuntz bereits vor wenigen Tagen gegenüber dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland" ankündigte, kommen Spieler, die vor dem Viertelfinale gegen Dänemark (31. Mai, ab 20:50 auf ProSieben und im Livestream auf ran.de) noch in der Relegation für ihre Klubs zum Einsatz kommen, für das Aufeinandertreffen mit den Skandinaviern "nicht infrage".

Spieler aus Deutschland und England betroffen

Die letzte Partie um Aufstieg oder Klassenerhalt findet sowohl in Deutschland als auch in England am 29. Mai statt, also nur zwei Tage vor dem Duell mit den Dänen.

Fehlen werden Kuntz daher - vorausgesetzt, sie werden am Sonntagabend für den Kader der K.o.-Phase nominiert - die Kölner Ismail Jakobs und Salih Özcan, die bereits in der Gruppenphase Teil des Aufgebots waren und in der Relegation auf Holstein Kiel treffen. KSV-Angreifer Janni Serra, der zuletzt immer wieder als ein Kandidat für den Kader gehandelt wurde, wäre ebenfalls betroffen.

Zu guter Letzt wird wohl auch Vitaly Janelt nicht zur Verfügung stehen, der mit dem FC Brentford das Playoff-Finale um den Aufstieg in die Premier League bestreiten wird.

