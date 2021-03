München - Die drei Wettanbieter "tipico", "bwin" und "LeoVegas" zählen die deutsche U21 zu den Mitfavoriten auf den EM-Titel.

Die Quote für einen Triumph der DFB-Elf, die am kommenden Mittwoch gegen Gastgeber Ungarn in das Turnier startet (24. März 2021, live ab 20:15 Uhr auf ProSieben und ran.de), liegt bei "tipico" bei 5,50. "bwin" führt eine Quote von 6,00, bei "LeoVegas" liegt die Quote bei 10,00.

U21-EM: Frankreich Favorit

Als wahrscheinlichster U21-Europameister gilt unter den Buchmachern Frankreich, alle drei Anbieter geben einen Kurs von 5,00 für die Mannschaft von Trainer Sylvain Ripoll aus.

Auch bei den geringsten Chancen sind sich die Anbieter einig. Sowohl Ungarn als auch Island ("tipico": 100,00, "bwin": 101,00, "LeoVegas": 71,00) gehen als Außenseiter ins Rennen, "LeoVegas" stattet zudem noch die slowenische Auswahl mit dem höchsten Kurs aus.

U21-EM: Favoriten bei "tipico"

1. Frankreich: 5,00

2. Spanien, England, Deutschland: 5,50

5. Niederlande: 9,00

U21-EM: Favoriten bei "bwin"

1. Frankreich: 5,00

2. Spanien: 5,50

3. Deutschland, England: 6,00

5. Niederlande: 7,50

U21-EM: Favoriten bei "LeoVegas"

1. Frankreich: 5,00

2. Niederlande: 6,00

3. England, Spanien: 7,00

5. Deutschland: 10,00

