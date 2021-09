Paris (SID) - Frankreichs Fußball-Nationaltrainer Didier Deschamps hat für das Final Four der Nations League vier Bundesliga-Legionäre nominiert. Neben Dayot Upamecano, Benjamin Pavard (beide Bayern München) und Moussa Diaby (Bayer Leverkusen) darf sich vor allem Bayerns Lucas Hernandez auf das Halbfinale am 7. Oktober (20.45 Uhr) in Turin gegen Belgien freuen. Denn Deschamps nominierte auch Hernandez' 23 Jahre alten Bruder Theo vom AC Mailand für das Endturnier.

Wie schon in den vergangenen WM-Qualifikationsspielen verzichtet Weltmeister-Coach Deschamps auf Stürmerstar Olivier Giroud (AC Mailand). Der Münchner Kingsley Coman, der sich kürzlich einer Herz-OP unterziehen musste, steht zudem ebenso wie Steve Mandanda (Olympique Marseille) und N'Golo Kante (FC Chelsea) nicht im Aufgebot.

Das Endspiel der zweiten Auflage der Nations League findet am 10. Oktober (20.45 Uhr) statt. Im zweiten Halbfinale treffen Europameister Italien und Spanien am 6. Oktober (20.45 Uhr) im Mailänder San Siro aufeinander. Die erste Ausgabe hatte Portugal gewonnen. Die deutsche Mannschaft verpasste als Zweiter der Gruppe 4 das Halbfinale.