DFB-Team

DFB-Elf nach dem 3:3 in England: Flick und seine Trotzköpfe

Die deutsche Nationalmannschaft gibt beim Klassiker in England zunächst eine 2:0-Führung aus der Hand, rettet nach chaotischen elf Minuten mit drei Gegentoren allerdings noch ein Remis im letzten Nations-League-Spiel. Hansi Flick und Co. werten das im Hinblick auf die WM in Katar unter dem Strich als Erfolg.