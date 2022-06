Herzogenaurach (SID) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft muss zum Nations-League-Auftakt am Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Bologna gegen Europameister Italien voraussichtlich auf Marco Reus verzichten. Der Kapitän des Vizemeisters Borussia Dortmund fehlte auch am Donnerstag beim Training im Adi-Dassler-Stadion in Herzogenaurach. Wann Reus zur Mannschaft stößt, ist weiterhin unklar.

Der 33-Jährige war am Montag wegen "Anzeichen eines Infekts" nicht zum Treffpunkt bei Partner adidas gereist. Nach dem Spiel in Italien trifft die DFB-Auswahl am Dienstag in München auf England. Es folgen die Duelle mit Ungarn in Budapest (11. Juni) und erneut Italien in Mönchengladbach (14. Juni).