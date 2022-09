München - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat am Dienstag ohne Manuel Neuer trainiert. Am Campus des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) fehlte der Torhüter von Bayern München zum Auftakt der Vorbereitung auf die Nations-League-Spiele gegen Ungarn und England wegen Problemen am großen Zeh.

"Ich denke, dass er am Mittwoch wieder dabei ist", sagte Bundestrainer Hansi Flick. Somit erscheint ein Einsatz gegen Ungarn am Freitag in Leipzig (20.45 Uhr im Liveticker bei ran) nicht gefährdet. Probleme am Fuß hatte der deutsche Nationaltorhüter zuletzt 2018, als er sich einen Mittelfußbruch zuzog und mehr als 40 Spiele für den FC Bayern verpasste. Die Verletzung am großen Zeh scheint diesmal dagegen nichts Gravierendes zu sein.

Thilo Kehrer (West Ham United), Matthias Ginter (SC Freiburg) und Lukas Nmecha (VfL Wolfsburg), waren am Dienstag ebenfalls nicht am Training beteiligt, weil sie zwei Tage zuvor noch gespielt hatten.

