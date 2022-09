Köln (SID) - Der englische Fußball-Nationaltrainer Gareth Southgate hat für den Abschluss der Gruppenphase in der Nations League mit dem Spiel gegen Deutschland den Dortmunder Jude Bellingham in sein Aufgebot berufen. Der BVB-Profi ist einer von nur drei Legionären im 28-köpfigen Kader für die Duelle mit Italien in Mailand (23. September) und der DFB-Elf in London (26. September).

Wie Bellingham spielen Fikayo Tomori (AC Mailand) und Tammy Abraham (AS Rom) im Ausland. Angeführt wird das Aufgebot der Three Lions von Kapitän Harry Kane. Einziger Neuling ist Stürmer Ivan Toney vom FC Brentford, der den Vorzug vor Vize-Europameister Marcus Rashford erhielt.

Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. seien auch seine "Gedanken bei der königlichen Familie", sagte Southgate. Wegen der anhaltenden Trauer auf der Insel habe er eine gewöhnliche Kaderbekanntgabe für "unangemessen" gehalten. "Dies würde die Aufmerksamkeit der Menschen davon ablenken, wo sie sein sollte."