Die Halbfinals der Nations League stehen an. In der Runde der letzten Vier sind die Niederlande, Kroatien, Spanien und Italien vertreten. Im ersten Halbfinale treten die Niederlande und Kroatien gegeneinander an. Die Nations League wird in den Niederlanden ausgetragen, daher hat "Oranje" einen Heimvorteil.

Die Mannschaft von Ronald Koeman muss dabei auf Bayern-Star Matthijs de Ligt verzichten, der verletzungsbedingt ausfällt. Zum Team nachträglich dazugestoßen ist Nathan Ake, der sich mit Manchester City jüngst durch den Gewinn der Champions League das Triple sichern konnte. 2019 schaffte es die Elftal in das Finale der Nations League. Koeman erklärte: "Wir erinnern uns an die Erfahrung, die wir 2019 gemacht haben, als wir das Finale in und gegen Portugal verloren haben. Es wäre fantastisch, wenn wir es diesen Sommer gewinnen könnten, vor allem, weil wir vor heimischem Publikum spielen werden."

Die Kroaten von Trainer Zlatko Dalic stehen nach dem Erreichen des WM-Halbfinales erneut unter den besten vier eines internationalen Wettbewerbs. Bei der WM in Katar musste man sich zwar im Halbfinale gegen Frankreich geschlagen geben, konnte sich aber gegen Marokko im Spiel um Platz drei durchsetzen.

Neben Topstar und Kapitän Luca Modric spielen in der kroatischen Nationalmannschaft auch bekannte Bundesliga-Stars wie Borna Sosa oder Andrej Kramaric. Josko Gvardiol von RB Leipzig gehört eigentlich auch zum festen Kader der Kroaten - musste aber wegen Adduktoren- und Leistenproblemen, die ihn immer wieder plagen, bereits abreisen. Für ihn nachnominiert wurde Dion Beljo, der beim FC Augsburg unter Vertrag steht.

Niederlande – Kroatien heute live: Wann und wo wird gespielt?

Ausgetragen wird das Spiel im Stadion De Kuip in Rotterdam. Anpfiff durch Schiedsrichter Istvan Kovacs erfolgt heute (Mittwoch, 14. Juni) um 20:45 Uhr.

Niederlande vs. Kroatien heute live: Wird das Nations-League-Spiel im Free-TV übertragen?

Nein, die Partie wird nicht im Free-TV übertragen.

Niederlande gegen Kroatien heute live: Wer überträgt das Halbfinale live im Pay-TV?

Im Pay-TV wird die Partie nicht übertragen.

Niederlande vs. Kroatien heute live: Wo kann man das Spiel im Livestream sehen?

Der Streamingdienst DAZN für die Übertragung der Nations-League-Spiele verantwortlich. Das Angebot ist allerdings kostenpflichtig.

Niederlande - Kroatien heute live: Wo gibt es einen Liveticker zum Spiel?

Einen Liveticker gibt's bei ran.de, dort begleiten wir die Partie vom Anpfiff bis zum Abpfiff für euch.

Niederlande trifft auf Kroatien heute live: Wo finde ich Highlights zum Spiel?

Highlights mit den wichtigsten Szenen zum Spiel findet ihr bei DAZN.

Niederlande vs. Kroatien heute live: Das Halbfinale der Nations League im Free-TV, Livestream und Liveticker - Übersicht zur Übertragung