Dortmund (SID) - Jung-Nationalspieler Karim Adeyemi scharrt nach zwei Nations-League-Partien auf der Tribüne mit den Hufen. "Meine Motivation ist sehr hoch, in den nächsten Spielen und natürlich auch bei der WM dabei zu sein. Wir sind generell eine sehr ehrgeizige Mannschaft, jeder will im Kader stehen. Auch ich will zeigen, was ich kann", sagte der künftige Dortmunder bei Sport1.

Bundestrainer Hansi Flick hatte den 20-Jährigen in den Duellen mit Italien und England (jeweils 1:1) aus dem Kader gestrichen. Am Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Budapest gegen Ungarn könnte er seine Chance erhalten.

"Das Trainerteam betont immer, dass ich nicht wegen meiner Schwächen Teil der Nationalmannschaft bin, sondern wegen meiner Stärke", sagte Adeyemi: "Wichtig ist, dass ich die hier bestmöglich zum Vorschein bringe und weiter verbessere." Neben dem Torabschluss sieht er beim ersten Kontakt Steigerungspotenzial.

In drei Länderspielen über insgesamt 48 Minuten kommt der Angreifer auf ein Tor. DFB-Geschäftsführer Oliver Bierhoff prophezeite: "Er wird in Zukunft ein wichtiger Spieler sein."

Adeyemi habe "eine unglaubliche Entwicklung hinter sich, "aber auch noch vor sich", meinte Bierhoff und hob die "Schnelligkeit und Dribbelfähigkeit" des Youngsters hervor. Dennoch müsse Adeyemi wegen der starken Konkurrenz im Team "Geduld haben".