Mar del Plata (SID) - Mehr als 100.000 Menschen haben Emiliano Martinez, Torhüter des neuen Fußball-Weltmeisters Argentinien, in dessen Heimatstadt Mar del Plata mit riesiger Begeisterung empfangen. Der Südamerikaner wurde am Strand von Las Toscas, an dem die WM-Spiele aus Katar übertragen worden waren, lautstark gefeiert. Die Polizei musste mehrere Straßenzüge sperren, um ein Chaos zu vermeiden.

"Seit ich zum ersten Mal im Tor der Nationalmannschaft stand, war es mein Ziel, einen Titel in meine Stadt Mar del Plata zu holen", sagte der 30-Jährige freudestrahlend. Wichtig aber sei ihm auch gewesen, Lionel Messi einen großen Triumph mit dem Nationalteam zu verschaffen.

Der Keeper von Aston Villa hatte im WM-Endspiel in Doha durch seine Paraden maßgeblich zum Finalsieg Argentiniens gegen Titelverteidiger Frankreich beigetragen.