Fußball-WM

Bindenstreit mit FIFA bei WM: DFB hält an "One Love" fest

Die Diskussionen um Botschaften auf den Kapitänsbinden bei der Fußball-WM erhalten kurz vor dem Turnierbeginn neue Nahrung. Die FIFA startet eigene Kampagne, der DFB will an der "One Love"-Binde festhalten.