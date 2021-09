Frankfurt am Main (SID) - Bei den WM-Qualifikationsspielen der deutschen Fußballerinnen in Cottbus gegen Bulgarien (18. September) und in Chemnitz gegen Serbien (21. September) sind jeweils bis zu 5000 Zuschauer zugelassen. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag bekannt. Eintritt haben nur geimpfte, genesene oder getestete Zuschauer.