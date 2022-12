Doha (SID) - Der deutsche Sportartikelhersteller adidas hat am Sonntag "Al Hilm" als offiziellen Spielball für die WM-Halbfinals, das Endspiel und das Spiel um Platz drei vorgestellt. "Al Hilm" bedeutet übersetzt "Der Traum", das neue Spielgerät tritt an die Stelle der bisherigen Kunststoffkugel "Al Rihla" (Die Reise). Zum 14. Mal in Folge wird bei einer WM mit einem adidas-Ball gespielt.

Auch der Ball für die Finalspiele der WM-Endrunde verfügt über eine vernetzte Technologie. Dazu gehört ein Sensor im Inneren des Balls, der jede Bewegung verfolgt. Diese Daten werden an den Video Assistant Referee (VAR) weitergeleitet und sollen helfen, die Schiedsrichter bei schwierigen Entscheidungen zu unterstützen. Außerdem sollen schnellere und genauere Entscheidungen in Verbindung mit der halbautomatischen Abseitstechnologie ermöglicht werden.