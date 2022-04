München - Spanien, Japan und der Sieger aus den interkontinentalen Playoffs zwischen Costa Rica und Neuseeland. Das sind die drei Gegner Deutschlands in der Vorrunde der WM-Endrunde 2022 in Katar.

Vor allem mit Spanien hat Deutschland noch eine offene Rechnung. Zuletzt traf das DFB-Team im November 2020 im Rahmen der UEFA Nations League auf die Iberer und ging damals in Sevilla mit 0:6 unter.

ran zeigt die ersten Reaktionen zur Auslosung:

Hansi Flick (deutscher Bundestrainer): "Spanien, das ist schon der Hammer. Da muss ich mit Lothar noch mal drüber sprechen. Es ist eine spannende und interessante Gruppe, die Aufgaben sind nicht so einfach. Wir haben uns aber viel vorgenommen. Wir müssen schauen, dass wir uns durchsetzen. Man kann hier keine leichte Gruppe bekommen, alle haben ihren Reiz, das hat man gesehen. Wir sind happy, werden von Anfang an da sein müssen. Wir wollen so weit kommen wie möglich, am besten ins Finale."

Manuel Neuer (Nationalmannschafts-Kapitän): "Es war klar, dass wir aus Topf eins einen starken Gegner bekommen würden. Wir haben negative Erinnerungen, aber so etwas passiert uns nicht zweimal. Wir sind guter Dinge, ein erfolgreiches Turnier zu spielen. Es sind alles ernstzunehmende Gegner. Wir müssen auf der Höhe sein. Wir haben uns bei den jüngsten Turnieren nicht mit Ruhm bekleckert und wollen das wieder gutmachen."

Bernd Neuendorf (DFB-Präsident): "Wir sind in eine sehr attraktive Gruppe gelost worden. Die sportliche Bewertung überlasse ich selbstverständlich dem Bundestrainer. Ich bin mir aber sicher, dass Hansi Flick und sein Trainerteam unsere Mannschaft optimal auf die WM vorbereiten werden. Wir haben gerade erst zwei sehr gute Auftritte der Nationalmannschaft gesehen, die uns alle sehr hoffnungsvoll stimmen für die WM. Eine WM, in der nicht alleine sportliche Themen im Blickpunkt stehen werden. Ich habe am Rande des FIFA-Kongresses zahlreiche Gespräche zur Situation der Menschenrechte und zum Thema Nachhaltigkeit führen können. Das werde ich in den kommenden Wochen fortsetzen. Wir müssen eine klare Haltung zeigen und diejenigen Kräfte in Katar unterstützen, die eine Öffnung befürworten."

Heike Ullrich (DFB-Generalsekretärin): "Eine reizvolle Gruppe, die sich durch die Auslosung ergeben hat. Hansi Flick und sein Trainerteam werden sich nun intensiv mit den Gruppengegnern befassen und sich optimal auf den WM-Start vorbereiten. Wir als Verband werden versuchen, ihnen die bestmöglichen Grundlagen dafür zu schaffen. Als Verband ist es auch unsere Aufgabe, die vielen deutschen Fans, die sich für eine Reise nach Katar interessieren, durch unsere Fan-Botschaft vor Ort und den Fan Club Nationalmannschaft optimal zu unterstützen und dazu beizutragen, dass sie sich während des Turniers sicher fühlen und Freude am Fußball haben können."

Luis Enrique (Nationaltrainer Spanien): "Leicht, oder? Leicht! Mit Deutschland? Haha. Okay: Es wird schön, das ist eine großartige Gruppe mit einem großartigen Rivalen. Wir werden das genießen. Es ist eine WM, und die spielt man nicht so oft."

Bastian Schweinsteiger (TV-Experte und Ex-Nationalspieler): "Ist eine gute Gruppe für uns. Es hätte auch schwieriger kommen können. Gegen Japan ist es auch ein gutes erstes Spiel. Ich gehe davon aus, dass sich in den Playoffs Costa Rica durchsetzen wird. Sie haben kürzlich auch die USA mit 2:0 geschlagen. Die Spanier haben eine unglaublich gute Mischung aus Routiniers wie Busquets und jungen Spielern wie Gavi, Pedri oder Leipzigs Dani Olmo. Da kommt einiges auf uns zu." ("ARD")

