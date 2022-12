Doha (SID) - Für Trainer Graham Arnold ist die erste Viertelfinal-Teilnahme Australiens bei einer Fußball-Weltmeisterschaft keine Utopie. "Wir 'Aussies' lieben die Rolle des Underdogs - auch und gerade gegen Argentinien. Wir wollen noch mehr", sagte der Coach vor dem Achtelfinalspiel gegen den zweimaligen Weltmeister am Samstag (20.00 Uhr MEZ/ARD und MagentaTV) in Ar-Rayyan.

Das Team des 59 Jahre alten Coach hatte sehr überraschend als Zweiter der Vorrundengruppe D hinter Titelverteidiger Frankreich die Runde der besten 16 Mannschaften erreicht. Arnold sieht sich und seine Schützlinge gut vorbereitet: "Wir kennen den südamerikanischen Fußball gut."

Australien hatte sich in den WM-Play-offs gegen Peru im Elfmeterschießen für die WM-Endrunde in Katar qualifiziert. Diese Partie sowie ein weiteres WM-Ausscheidungsspiel gegen die Vereinigten Arabischen Emirate fand ebenfalls in Doha statt, für Arnold ein wichtiger Vorteil: "Wir sind mit den Bedingungen vor Ort sehr gut vertraut."