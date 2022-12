Doha (SID) - ARD-Kommentator Tom Bartels schaut wehmütig auf das berufliche Ausscheiden seines Amtskollegen Bela Rethy. "Er wird mir auf jeden Fall fehlen. Wir hatten ein tolles Verhältnis, uns verbindet viel", sagte Bartels im Gespräch mit dem Sport-Informations-Dienst (SID).

Rethy (66) hatte am Mittwoch beim WM-Halbfinale zwischen Titelverteidiger Frankreich und Marokko (2:0) letztmals am ZDF-Mikrofon gesessen. "Wir waren niemals Konkurrenten", sagte Bartels, der in Katar im Laufe des Turniers mit Rethy Essen war und am Sonntag das Finale zwischen Argentinien und Frankreich in Lusail für die ARD kommentiert.

Rethy hatte in seiner TV-Karriere drei WM-Endspiele (2002, 2010, 2018) und drei EM-Finals (1996, 2004, 2012) am Mikrofon begleitet.