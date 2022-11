Bochum (SID) - Costa Ricas ehemaliger Fußball-Nationalspieler Cristian Gamboa rechnet seinem Heimatland in der deutschen Vorrundengruppe E bei der WM in Katar gute Chancen aus. "Wenn die Stimmung gut ist und du das erste Spiel gewinnst, ist alles möglich", sagte der Profi des VfL Bochum in einer Medienrunde - und schickte gleich eine Warnung an das DFB-Team hinterher: "Deutschland muss aufpassen."

Den WM-Auftakt bestreitet das fußballverrückte Land aus Lateinamerika, das sich in den Play-offs im Juni gegen Neuseeland durchsetzte (1:0), am 23. November gegen Spanien. Spätestens dann, sagte der 33-Jährige, würde "im ganzen Land" nichts mehr gehen: "99 Prozent der Costa Ricaner schauen zu, wenn die Nationalmannschaft spielt."

Im abschließenden Gruppenspiel am 1. Dezember gegen die deutsche Auswahl lägen die Chancen bei "50:50", vor allem, weil es bei "Los Ticos", wie die Auswahl in Gamboas Heimat genannt wird, "diesen Mix" aus jungen, schnellen Spielern und den Erfahrenen, wie zum Beispiel Star-Torhüter Keylor Navas von Paris St. Germain gebe.

Er selbst werde das Spiel mit seiner Familie "wie ein richtiger Costa Ricaner" und "vielleicht mit einem Cost-Ricaner-Bier" von zu Hause aus verfolgen und darauf hoffen, dass am Ende "aus der Gruppe Deutschland und Costa Rica weitergehen".