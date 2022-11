Doha - Cristiano Ronaldo ist einfach omnipräsent. Nicht nur bei den Portugiesen ist "CR7" seit jeher das Gesprächsthema Nummer eins, auch bei den Brasilianern wurde nun nach dem mehrfachen Weltfußballer gefragt - konkret bei Casemiro, dem ehemaligen Teamkollegen von Ronaldo bei Manchester United.

Der Südamerikaner sollte sich auf einer Pressekonferenz im Rahmen der WM 2022 in Katar zur einvernehmlichen Trennung zwischen United und Ronaldo äußern und kommentierte diese weitreichende Entscheidung dann so: "Ich habe keine Nachrichten mit ihm ausgetauscht, aber Cristiano Ronaldo ist ein Spieler mit großer Erfahrung und er weiß, was das Beste für seine Karriere ist. Natürlich sind wir traurig, dass ein Spieler wie er uns verlässt, denn wir sprechen hier von einem der besten Spieler aller Zeiten."

Casemiro ist traurig wegen CR7-Abgang bei United

Casemiro muss es wissen. Denn immerhin spielte der Brasilianer nicht nur in Manchester, sondern schon zuvor bei Real Madrid über viele Jahre hinweg mit Cristiano Ronaldo zusammen. Ob jedoch wirklich alle Spieler bei United traurig darüber sind, dass der bekanntlich etwas eigene und bisweilen egoistisch daher kommende Ronaldo nicht mehr im Verein ist, darf zumindest bezweifelt werden. Vor allem nach seinem skandalträchtigen Interview beim britischen Reporter und Moderator Piers Morgan.

Doch Casemiro hatte zum Schluss noch freundliche und vor allem versöhnliche Worte für "CR7" übrig: "Ich wünsche ihm alles Gute für seine Fußballkarriere - außer wenn er gegen mich spielt - aber ich wünsche ihm alles Gute."