München - In den vergangenen Tagen sorgte die FIFA für Schlagzeilen, nachdem öffentlich wurde, dass sie die teilnehmenden Nationen in einem Schreiben aufgefordert hatte, sich "jetzt auf den Fußball" zu konzentrieren und nicht auf die umstrittene Vergabe oder die verletzten Menschenrechtsbedingungen.

Nun zog der südamerikanische Verband nach und erklärte, dass es an der Zeit sei "die Kontroversen hinter sich zu lassen".

Zudem rief die CONMEBOL zur "Einigkeit bei der Unterstützung" der Weltmeisterschaft in Katar auf. Das berichtet die britische "BBC".

In einem Statement erklärte der Verband: "Conmebol und seine zehn Mitgliedsverbände schließen sich dem Aufruf zur Einheit des Weltfußballs zur Unterstützung der FIFA-Weltmeisterschaft in Katar 2022 an. Katar ist ein Land, das seine Gastfreundschaft und Herzlichkeit unter Beweis stellen möchte. Es garantiert ein Turnier, das zweifellos in die Geschichte eingehen wird."

Scheich bezeichnet Kritik an WM als "Heuchelei"

Wieder einmal brauche die menschliche Gesellschaft die "kraftvolle Botschaft" des Sports, so der Verband weiter. "Diese Botschaft ist stark, weil sie universell ist, sie geht weit über politische oder ideologische Streitigkeiten, vorübergehende Meinungsverschiedenheiten und gelegentliche Konfrontationen hinaus. Es ist eine Botschaft voller Optimismus, Toleranz, Integration, Vielfalt und Einheit."

Spätestens mit dem Beginn der WM würden die Zuschauer erkennen, dass Katar einen guten Job gemacht habe: "Es ist an der Zeit, Kontroversen und Streitigkeiten hinter sich zu lassen und ein wahres ökumenisches Fest zu würdigen und zu genießen, das vom ganzen Planeten sehnsüchtig erwartet wird. Lasst den Ball ins Rollen kommen, um Freude und Emotionen für alle zu bieten!"

Das Turnier steht seit der Vergabe im Dezember 2010 scharf in der Kritik. Scheich Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, Außenminister von Katar, bezeichnete die Kritik an der Ausrichtung der Fußballweltmeisterschaft in seinem Land jüngst als "Heuchelei".

Die Weltmeisterschaft beginnt am 20. November mit dem Eröffnungsspiel zwischen Katar und Ecuador.

