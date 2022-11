München - Am 20. November startet die Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Die deutsche Nationalmannschaft trifft sich am 14. November für den Flug in den Oman und startet ihre WM-Mission. Bevor das DFB-Team am 23. November ihr erstes WM-Spiel absolviert, steht am Mittwoch noch ein Testspiel gegen den Oman an.

Welche Gegner warten vor der Weltmeisterschaft noch auf die DFB-Elf?

Mit den Nations-League-Spielen gegen Ungarn und England absolvierte die Nationalmannschaft bereits ihre letzten Pflichtspiele vor dem Großereignis. Danach folgt keine Länderspielpause mehr, sondern lediglich eine Übergangsphase zwischen Ligaalltag und der WM.

Deshalb hat der DFB für diese kurze Zeit nur noch ein einziges Testspiel als Generalprobe für das Turnier ausgemacht. Während ihres Trainingslagers in Dubai wird die DFB-Elf am 16. November gegen den Oman antreten, ehe es in Richtung Katar geht.

Die Termine des DFB-Teams vor dem WM-Auftakt im Überblick

14. November: Flug von Frankfurt in den Oman

16. November: Testspiel - Oman gegen Deutschland

17. November: Flug vom Oman nach Katar

23. November: WM-Auftakt gegen Japan in Doha

