Von Torsten Frings

München - Ich sage es ganz ehrlich: Dieses Spiel muss ich erst einmal sacken lassen. Das habe ich so nicht erwartet. 1:2 gegen Japan. Das WM-Auftaktspiel vergeigt. Und das, obwohl wir bis zur 70. Minute eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht haben. Im Grunde ist diese Pleite fast schon ein Skandal.

Was man uns definitiv vorwerfen kann, ist die mangelnde Chancenverwertung. Denn es ist immer gefährlich, wenn man den Gegner am Leben lässt. Dann reicht oft eine einzige Situation, um ihn in das Spiel zurückzuholen. Genau das ist uns auch passiert. Begünstigt durch unfassbar krasse Fehler.

Man muss es so sagen: Am Ende hat Japan es ein Stück weit mehr gewollt als wir. Und vielleicht macht man den einen oder anderen Weg weniger, wenn man glaubt, dass man das Spiel schon in der Tasche hat. Diese Leichtsinnigkeit ist von den Japanern eiskalt bestraft worden.

DFB-Team bei der WM 2022: Die Defensive ist eine Baustelle

Eine Baustelle ist natürlich die Defensive, für die bereits bekannte lasche Konterabsicherung steht das 1:1 sinnbildlich. Da geht Niklas Süle nicht in den Zweikampf, er bekommt aber auch keine Unterstützung von Jonas Hofmann. Da muss man dann auch mal im Vollsprint zurück und mit allem, was man hat, sein Tor verteidigen. Und am Ende ist es dann reine Glückssache, wer gerade richtig steht. Beim 1:1 stand leider der Japaner richtig.

Vor dem 1:2 hat dann Süle geschlafen und das Abseits aufgehoben. Es ist eben doch ein Unterschied, ob du ein gelernter Rechtsverteidiger bist oder ob du diese Position "nur" spielen kannst. Ich würde die Niederlage aber nicht nur auf die letzte Kette schieben. Mir hat auch die Unterstützung aus dem Mittelfeld gefehlt.

Dass wir für so ein wichtiges WM-Auftaktspiel zeitweise zu wenig Wege gegangen sind, ist überhaupt nicht zu erklären. So ist aber auch der Fußball, es sind nur Menschen. Und wer weiß, wie sehr der Skandal um die "One Love"-Binde da reingespielt hat?

Denn die Jungs wissen ja, was abgeht, sie lesen ja das, was darüber geschrieben wird. Und es ist skandalös, dass man so auf sie einschlägt. Man muss im Vorfeld klären, was erlaubt ist und was nicht und sich gegebenenfalls mit allen Nationen zusammentun und eine Lösung finden. Da sind die Offiziellen und Funktionäre gefordert, die sicherstellen müssen, dass so wenig wie möglich auf die Mannschaft einprasselt.

DFB-Geste gegen FIFA? Das Statement kam bei mir nicht an

Sie hat vor dem Anpfiff versucht, ein Zeichen zu setzen. Bei mir kam das Statement ehrlich gesagt nicht so an, ich finde, dass sie genug Zeit hatten, um sich etwas Besseres einfallen zu lassen. Man muss aber auch klar sagen: Sie sind nicht gefordert, so etwas zu machen. Keine Frage ist: Das Thema beschäftigt sie, und das kann Prozente kosten, und durch so Kleinigkeiten kann man auch Spiele verlieren.

Ich gebe zu: Ich habe bei den vergebenen Chancen irgendwann an Miro Klose gedacht. Uns fehlte die Kaltschnäuzigkeit und der unbedingte Wille, das Tor zu machen. Wir brauchen einen richtigen Torjäger, wie wir ihn früher mit Miro hatten. Dass da einer ist, auf den man sich verlassen kann.

Gegen Spanien gilt es jetzt, das ist ein Endspiel, da geht es im Grunde schon um alles oder nichts. Man muss alles auf eine Karte setzen. Wir müssen gewinnen, sonst können wir nach Hause fahren. Deshalb ist es nicht verkehrt, wenn man auf einen richtigen Neuner wie Niclas Füllkrug setzt.

DFB-Elf gegen Spanien: Mit dem Messer zwischen den Zähnen

Doch das ist längst nicht alles, was wir für das Spiel am Sonntag brauchen. Spanien ist noch einmal ein ganz anderes Kaliber als Japan. Wir werden nicht so viele Chancen bekommen, müssen eiskalt sein und die Fehler minimieren. Die deutsche Mannschaft muss jetzt positiv bleiben, das Gute suchen. Das Gute gegen Japan waren gute 70 Minuten. Wir müssen es gegen Spanien erzwingen, wir haben ja im Grunde keine andere Wahl.

Spanien ist eine sehr erfahrene und fußballerisch starke Mannschaft, die dazu mit jeder Menge Rückenwind aus dem Kantersieg gegen Costa Rica kommt. Wir müssen von der ersten Minute an ein Messer zwischen den Zähnen haben, rigoros sein und ihnen die Freude am Fußball nehmen, mutig sein und an die Chance glauben. Hansi Flick ist sehr erfahren, er wird die Mannschaft herauspicken, bei der er das beste Gefühl hat. Ich hoffe sehr, dass es ihn nicht täuscht und die WM-Reise für uns noch weitergeht.