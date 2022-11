München - Es war sein Abend! Am Sonntag gelang Werder-Stürmer Niclas Füllkrug gegen Spanien, der für Deutschland so wichtige Treffer zum 1:1-Unentschieden. Die Hoffnungen auf einen Achtelfinaleinzug des DFB-Teams bei der WM bleiben damit am Leben.

Der Nationalspieler sorgte mit seinem späten Hammer nicht nur bei seinen Teamkollegen für Ekstase, auch international ist der 29-Jährige in aller Munde. So erlebt vor allem die englische Wikipedia-Seite des Knipsers einen wahren Boom.

Unzählige Menschen weltweit wollten mehr über den Deutschen erfahren, der in der vergangenen Saison noch in der zweiten Liga kickte. Vor allem der Text unter der Rubrik "Persönliches Leben" sorgte für Gelächter.

Füllkrug sorgt weltweit für Aufsehen

So sind es aber nicht die Infos zu Ehefrau Lisa oder seinem Spitznamen "Lücke", sondern eine Story aus der Vergangenheit, die die User interessiert. So ist zu lesen, dass der 29-Jährige einst in eine Klinik musste, nachdem sich der Zahn eines Teamkollegen in seine Stirn gebohrt hatte.

Unzählige Twitter-User nahmen zu dem Eintrag Stellung – sogar Ella Brockway, Journalistin bei der "Washington Post", kommentierte: "Niclas Füllkrug: Schütze guter Tore und Besitzer eines wirklich faszinierenden Abschnitts über sein Privatleben auf Wikipedia", formulierte sie.

Füllkrug schoss in der laufenden Bundesligasaison zehn Tore, gegen Spanien absolvierte er erst sein drittes Spiel in der Nationalmannschaft.