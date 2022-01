Frankfurt am Main (SID) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft in ihrem ersten Auswärtsspiel im WM-Jahr am 29. März auf die Niederlande. Der "Klassiker gegen die Niederlande, noch dazu auswärts, wird ein guter Gradmesser sein, wo wir zu Beginn des Jahres stehen", sagte Bundestrainer Hansi Flick über die Partie in Amsterdam. Drei Tage zuvor testet die DFB-Elf gegen Israel in Sinsheim.

Der Fahrplan der deutschen Nationalmannschaft 2022:

26. März 2022 in Sinsheim: Deutschland - Israel

29. März 2022 in Amsterdam: Niederlande - Deutschland

4. Juni 2022: Italien - Deutschland (20.45 Uhr/Nations League)

7. Juni 2022: Deutschland - England (20.45 Uhr/Nations League)

11. Juni 2022: Ungarn - Deutschland (20.45 Uhr/Nations League)

14. Juni 2022: Deutschland - Italien (20.45 Uhr/Nations League)

23. September 2022: Deutschland - Ungarn (20.45 Uhr/Nations League)

26. September 2022: England - Deutschland (20.45 Uhr/Nations League)

21. November bis 18. Dezember 2022: Weltmeisterschaft in Katar