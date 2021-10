Hamburg (SID) - Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hofft für das WM-Qualifikationsspiel am Freitag (20.45 Uhr/RTL) gegen Rumänien in Hamburg auf ein "ausverkauftes" Haus. Im Volksparkstadion sind 25.000 Zuschauer zugelassen, am Dienstagmittag waren nach DFB-Angaben über 20.000 Karten verkauft.

Von 13.00 bis 21.00 Uhr wird vor dem Stadion zudem ein Impfbus stehen. Dem DFB sei es wichtig, die Impfquote in Deutschland zu erhöhen.