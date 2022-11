Von Torsten Frings

München – Wir haben November, und am Sonntag findet in Katar das WM-Eröffnungsspiel statt. Am Mittwoch steigt dann auch die deutsche Nationalmannschaft in das Turnier ein. Und ich gebe es zu: Eine klassische WM-Stimmung will sich bei mir angesichts der Umstände (noch) nicht einstellen. Ich denke, dass es einigen so geht. Doch ich glaube auch, dass ein WM-Funke überspringen wird, wenn der Ball erst einmal rollt und das DFB-Team spielt – am besten natürlich erfolgreich.

Die Bilder aus Katar muten teilweise seltsam an, gekaufte Fans sehen dann doch sehr künstlich aus, das kann man zum Beispiel mit 2006 überhaupt nicht vergleichen, als die Leute auf der Straße getanzt haben. Als Spieler bekommt man es mit, ob es echte Emotionen sind oder ob es Fake ist.

Auch die Alkohol-Regelungen in den Stadien nehmen ein Stück weit die Freude am Fußball, ein Bier gehört für Fans einfach dazu. Ich finde aber, dass wir seit Jahren wissen, dass diese Probleme auf uns zukommen. Deshalb sollten wir jetzt aus dieser WM das Beste machen und stattdessen in Zukunft überlegen, an wen man eine WM vergibt.

DFB-Team: Schalter umlegen und fokussieren

Für unsere Jungs wird es darauf ankommen, in der kurzen Vorbereitungszeit den Schalter umzulegen, sich zu fokussieren. Es ist vor allem wichtig, dass sie sich sofort zusammenraufen. Eine Grund-Hierarchie ist vorhanden, du kannst aber nur erfolgreich sein, wenn du von der Nummer 1 bis 26 zusammenhältst.

Es gibt einen Kreis von Jungs, die das Heft des Handelns in die Hand nehmen werden. Und Drumherum hast du viele junge Spieler, die alles aufsaugen werden. Parallel wird Bundestrainer Hansi Flick vor allem viele Gespräche führen. Sollte es zu Problemen im Kader kommen, wird das die Mannschaft regeln, zur Not muss Flick eingreifen.

Viel hängt bei einem Turnier natürlich auch von den Ergebnissen ab, sie sind essenziell, sowohl für den Erfolg, als auch für das Gesamtgefüge. Ich weiß aus eigener Erfahrung: Das erste Spiel ist mit das Wichtigste, weil du weißt, wie weit du bist, wie die Form ist und woran du arbeiten musst. Und ein Sieg gibt dir als Mannschaft von Anfang an sehr viel Selbstvertrauen, er kann Lockerheit bringen.

Am Bayern-Block führt kein Weg vorbei

Deutschland hat rund 80 Millionen Bundestrainer, zu denen gehöre ich natürlich auch, weshalb ich meine Wunsch-Aufstellung für dieses wichtige Spiel schon im Kopf habe. Generell gilt: Bayern ist in Europa aktuell eine der besten Mannschaften. Und wenn dir in Katar eine längere Eingewöhnungszeit fehlt, sollte Flick auf vorhandene Mechanismen setzen, die passen. Deshalb führt in meinen Augen kein Weg am Bayern-Block vorbei.

So setze ich zum Beispiel in der Schaltzentrale vor der Abwehr auf Joshua Kimmich und Leon Goretzka, denn sie sind total aufeinander abgestimmt. Wenn Kimmich seine Rolle ernst nimmt und Goretzka marschieren kann, ist das eine gute Mischung. Kimmich sehe ich auf der rechten Abwehrseite nicht, denn ich glaube, dass er es nicht zu 100 Prozent annehmen wird. Es fehlen dann ein paar Prozent, weil er sich persönlich auf der Sechs sieht.

Offensiv soll Jamal Musiala seine Qualitäten einbringen. Ich finde es unfassbar, wie er sich bewegt, wie gedankenschnell er ist, auch mit dem Ball. Das macht ihn zu einem überragenden Fußballer, von dem ich im Grunde noch kein schlechtes Spiel gesehen habe. Ganz vorne sehe ich Thomas Müller, doch grundsätzlich spricht auch nichts gegen Niclas Füllkrug. Warum sollte man einen Spieler mit so einem Lauf nicht ins kalte Wasser werfen? So einen wie ihn kannst du gut gebrauchen gegen tiefstehende Mannschaften.

Wir gewinnen 3:1 und Musiala macht ein Tor

Im Spiel gegen lauffreudige und kämpferisch starke Japaner wird es wichtig sein, dass wir dagegenhalten, das wir Chancen kreieren, gefährlich sind und die Japaner so Respekt vor uns bekommen. Mein Tipp: Wir gewinnen 3:1 und Musiala macht ein Tor.

Dann gehören wir auch zum erweiterten Favoritenkreis. Dazu zähle ich auch die üblichen Verdächtigen, die über Jahre gezeigt haben, dass sie ganz oben dabei sind. Dazu Argentinien alleine schon wegen Lionel Messi, und Brasilien ist personell so stark wie lange nicht mehr. Deshalb glaube ich auch, dass sie am Ende Weltmeister werden.

Ich weiß, dass unsere letzten Spiele nicht überzeugend waren. Ich weiß aber auch, dass dies nicht immer der Maßstab ist für ein Turnier, das ein Stück weit seine eigenen Gesetze hat. Die Fußball-"Weisheit", dass Deutschland eine Turnier-Mannschaft ist, wurde 2018 außer Kraft gesetzt. Ich glaube aber, dass wir eine gute Rolle spielen können, wenn alles passt und wir von Verletzungen verschont bleiben.

Und dann klappt es bestimmt auch mit der WM-Stimmung.