Kuntz in der Türkei: "Herbergsvater" vom Bosporus

Für Stefan Kuntz geht es in der Türkei direkt in die Vollen. Wenn der neue türkische Nationalcoach das Team noch zur WM 2022 in Katar führen will, müssen gegen Norwegen und in Lettland zwei Siege her. Unmöglich erscheint das nicht. Vor allem mit "Herbergsvater" Kuntz an der Seitenlinie.