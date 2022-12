Köln (SID) - Messi gegen Mbappe - im WM-Finale von Katar treffen um 16.00 Uhr die zweimaligen Weltmeister Argentinien und Frankreich aufeinander. Bei den Südamerikanern will Lionel Messi seine Karriere vergolden, bei Titelverteidiger Frankreich ragt bislang Kylian Mbappe heraus.

Gina Lückenkemper oder doch wieder Malaika Mihambo? Niklaus Kaul oder doch kein Leichtathlet? Die Euro-Eintracht oder die DFB-Frauen? In Baden-Baden werden am Abend die Sportlerin, der Sportler und die Mannschaft des Jahres geehrt. Los geht's im Kurhaus vor 500 geladenen Gästen um 22.15 Uhr.

Zum Abschluss des dritten Weltcups der Saison in Annecy-Le Grand Bornand stehen die Massenstarts auf dem Programm. Die Männer starten um 12.10 Uhr, die Frauen um 14.15 Uhr. Es ist die letzte Standortbestimmung vor dem Jahreswechsel, Anfang Januar zieht der Weltcup nach Pokljuka/Slowenien weiter.

Das zweite Springen von der Großschanze in Engelberg ist die Generalprobe für die Vierschanzentournee. Ab 12.30 Uhr gehen Karl Geiger und Co. in der Schweiz vom Bakken. Am 29. Dezember steht in Oberstdorf das Auftaktspringen der Tournee auf dem Programm.