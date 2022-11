Doha (SID) - Die ecuadorianische Fußball-Nationalmannschaft kann im Gruppenfinale gegen Senegal wohl auf ihren angeschlagenen Top-Angreifer Enner Valencia zurückgreifen. "Enner hat Knieprobleme, aber er ist okay", sagte Gustavo Alfaro am Montag in Doha. Der Trainer ließ aber offen, ob Valencia, der alle drei bisherigen Tore der Südamerikaner bei dieser WM erzielt hat, am Dienstagnachmittag (16.00 Uhr MEZ/ARD und MagentaTV) in der Startelf stehen wird.

"Er hat ein großes Herz und will in jeder großen Schlacht dabei sein", sagte Alfaro und unterstrich die herausragende Bedeutung des Kapitäns für das ecuadorianische Team: "Er ist so wichtig für uns und will unbedingt dabei sein. Ich glaube an ihn."

Alfaro erwartet "unser härtestes Spiel. Wir wollen gewinnen, Senegal auch". Um ins Achtelfinale einzuziehen, benötigt Ecuador mindestens einen Punkt.

Senegal mit dem deutschen U21-Europameister Ismail Jakobs muss siegen, um den Kontrahenten in Gruppe A noch zu überholen."Wir spielen auf Sieg", sagte Alfaro. Wenn man auf unentschieden spielen würde, könne es schiefgehen.

Ecuador hatte zuletzt mit dem 1:1 gegen die Niederlande für Schlagzeilen gesorgt. "Es wird ein komplett anderes Spiel, mit anderen Emotionen", warnte Alfaro. Bei der vierten WM-Teilnahme könnte La Tri erstmals nach 2006 in Deutschland wieder in ein WM-Achtelfinale einziehen.